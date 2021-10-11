Lúc lùi xe, ông bố vô tình 'ủi' chết đứa con trai 2 tuổi và hành động sau đó khiến dân tình phẫn nộ

Thế giới 11/10/2021 12:12

Sau khi khởi động xe, người bố không để ý thấy cậu con trai 2 tuổi đang chơi bên cạnh. Vậy nên, anh đã đã vô tình cán phải con khiến cậu bé tử vong ngay tại chỗ.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, tại Trung Quốc, tòa án Thượng Hải đã chia sẻ một sự việc tranh chấp trách nhiệm liên quan đến một vụ tai nạn xe ô tô. Cụ thể, anh Ngô đã lái một chiếc xe du lịch nhỏ. Song, trong lúc khởi động xe để di chuyển, anh đã không chú ý thấy đứa con trai Tiểu Ngô đang chơi đùa ngay bên cạnh. Vậy nên, anh vô tình cán chết đứa con trai 2 tuổi của mình khiến cậu bé tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau cái chết thương tâm của con trai, vợ chồng anh Ngô cho rằng công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường. Bởi vì, theo giám định bởi Trung tâm Giám định Tư pháp của Đại học Y khoa Phúc Đán Thượng Hải, nguyên nhân tử vong của Tiểu Ngô phù hợp với vết thương ở đầu do tai nạn giao thông đường bộ. Nhưng bên công ty bảo hiểm không đồng ý bồi thường.

trung quoc
Bé trai 2 tuổi vô tình bị cán chết trong lúc bố di chuyển xe - Ảnh: Internet

Được biết, theo nguyên tắc, Tiểu Ngô là 1 thành viên trong gia đình của người được bảo hiểm, nhưng anh Ngô là thủ phạm của vụ tai nạn này. Trong khi đó, anh Ngô vừa là thủ phạm vừa là người yêu cầu bồi thường, xét theo pháp lý thì bên công ty bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, bố đứa bé đã không hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc con và phải chịu trách nhiệm tương ứng. Sau khi 2 bên thương lượng không thành, cuối cùng vợ chồng anh Ngô đã kiện công ty bảo hiểm ra Tòa.

Chiếc xe liên quan được đăng ký đứng tên vợ anh Ngô, đồng thời được công ty bảo hiểm đăng ký bảo hiểm thương mại bắt buộc là 1 triệu tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng). Tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm là hơn 1,38 triệu tệ (tương đương 4,8 tỷ đồng) tiền bồi thường tử vong.

trung quoc 1
Nhiều người cảm thấy vô lý bởi số tiền bồi thường "quá lớn" mà công ty bảo hiểm phải chi trả - Ảnh: Internet

Tòa cho rằng công ty bảo hiểm với tư cách là người bảo hiểm cho chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật và hợp đồng bảo hiểm. Với tư cách là bố mẹ của Tiểu Ngô, vợ chồng anh Ngô có quyền nộp đơn kiện với tư cách là nguyên đơn. Về phía hung thủ gây án, mẹ của Tiểu Ngô tự nguyện miễn trách nhiệm cho bên vi phạm, điều này không trái với quy định của pháp luật và Tòa án đã cho phép. Do đó, công ty bảo hiểm phải trả cho nguyên đơn 110 nghìn tệ (tương đương 388 triệu đồng) trong giới hạn bảo hiểm giao thông bắt buộc và 1 triệu tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng) trong 80% trách nhiệm theo bản hợp đồng.

Sau khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi, dư luận Trung Quốc nhận được nhiều ý kiến trái chiều về sự hành động "vô tình" của người bố. Đồng thời, không ít người cảm thấy vô lý bởi số tiền bồi thường "quá lớn" mà công ty bảo hiểm phải chi trả.

Phụ nữ tiêm hai mũi vaccine Pfizer có mức độ 'chắn Covid-19' lâu dài hơn nam giới

Phụ nữ tiêm hai mũi vaccine Pfizer có mức độ 'chắn Covid-19' lâu dài hơn nam giới

Nghiên cứu mới phát hiện ra những phụ nữ được tiêm cả hai mũi vaccine Pfizer-BioNTech có mức độ ngăn ngừa virus corona cao hơn so với nam giới cùng tiêm loại vaccine này.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ việc thương tâm cái chết đau lòng Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích