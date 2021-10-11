Sau khi khởi động xe, người bố không để ý thấy cậu con trai 2 tuổi đang chơi bên cạnh. Vậy nên, anh đã đã vô tình cán phải con khiến cậu bé tử vong ngay tại chỗ.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, tại Trung Quốc, tòa án Thượng Hải đã chia sẻ một sự việc tranh chấp trách nhiệm liên quan đến một vụ tai nạn xe ô tô. Cụ thể, anh Ngô đã lái một chiếc xe du lịch nhỏ. Song, trong lúc khởi động xe để di chuyển, anh đã không chú ý thấy đứa con trai Tiểu Ngô đang chơi đùa ngay bên cạnh. Vậy nên, anh vô tình cán chết đứa con trai 2 tuổi của mình khiến cậu bé tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau cái chết thương tâm của con trai, vợ chồng anh Ngô cho rằng công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường. Bởi vì, theo giám định bởi Trung tâm Giám định Tư pháp của Đại học Y khoa Phúc Đán Thượng Hải, nguyên nhân tử vong của Tiểu Ngô phù hợp với vết thương ở đầu do tai nạn giao thông đường bộ. Nhưng bên công ty bảo hiểm không đồng ý bồi thường.

Bé trai 2 tuổi vô tình bị cán chết trong lúc bố di chuyển xe - Ảnh: Internet Được biết, theo nguyên tắc, Tiểu Ngô là 1 thành viên trong gia đình của người được bảo hiểm, nhưng anh Ngô là thủ phạm của vụ tai nạn này. Trong khi đó, anh Ngô vừa là thủ phạm vừa là người yêu cầu bồi thường, xét theo pháp lý thì bên công ty bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, bố đứa bé đã không hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc con và phải chịu trách nhiệm tương ứng. Sau khi 2 bên thương lượng không thành, cuối cùng vợ chồng anh Ngô đã kiện công ty bảo hiểm ra Tòa. Chiếc xe liên quan được đăng ký đứng tên vợ anh Ngô, đồng thời được công ty bảo hiểm đăng ký bảo hiểm thương mại bắt buộc là 1 triệu tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng). Tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm là hơn 1,38 triệu tệ (tương đương 4,8 tỷ đồng) tiền bồi thường tử vong.

Nhiều người cảm thấy vô lý bởi số tiền bồi thường "quá lớn" mà công ty bảo hiểm phải chi trả - Ảnh: Internet Tòa cho rằng công ty bảo hiểm với tư cách là người bảo hiểm cho chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật và hợp đồng bảo hiểm. Với tư cách là bố mẹ của Tiểu Ngô, vợ chồng anh Ngô có quyền nộp đơn kiện với tư cách là nguyên đơn. Về phía hung thủ gây án, mẹ của Tiểu Ngô tự nguyện miễn trách nhiệm cho bên vi phạm, điều này không trái với quy định của pháp luật và Tòa án đã cho phép. Do đó, công ty bảo hiểm phải trả cho nguyên đơn 110 nghìn tệ (tương đương 388 triệu đồng) trong giới hạn bảo hiểm giao thông bắt buộc và 1 triệu tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng) trong 80% trách nhiệm theo bản hợp đồng. Sau khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi, dư luận Trung Quốc nhận được nhiều ý kiến trái chiều về sự hành động "vô tình" của người bố. Đồng thời, không ít người cảm thấy vô lý bởi số tiền bồi thường "quá lớn" mà công ty bảo hiểm phải chi trả.

Phụ nữ tiêm hai mũi vaccine Pfizer có mức độ 'chắn Covid-19' lâu dài hơn nam giới Nghiên cứu mới phát hiện ra những phụ nữ được tiêm cả hai mũi vaccine Pfizer-BioNTech có mức độ ngăn ngừa virus corona cao hơn so với nam giới cùng tiêm loại vaccine này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luc-lui-xe-ong-bo-vo-tinh-ui-chet-dua-con-trai-2-tuoi-va-hanh-dong-sau-do-khien-dan-tinh-phan-no-430126.html