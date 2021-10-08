Mặc quần ngắn 'cũn cỡn' hẹn hò với người yêu, vài hôm sau cô gái suýt nữa thì mất mạng vì lý do này

Trong suốt thời gian hẹn hò cùng người yêu, Sam đã mặc chiếc quần chật chội liên tục cứa vào da. Điều này đã khiến cô nàng đau nhức và ngứa ngáy phần hậu môn của mình.

Tại Hoa Kỳ, cô gái trẻ tên là Sam đã chia sẻ câu chuyện về trang phục dở khóc dở cười của mình. Tuy nhiên, ai nghe cũng phải rùng mình vì sợ. Đồng thời, câu chuyện này cũng khiến nhiều người chú ý và không nên chủ quan bởi phong cách thời trang lắm lúc cũng "phản" lại chủ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Quá hạnh phúc khi được đi chơi với người yêu vào cuối tuần, Sam đã cố gắng mặc một chiếc quần short có phần hơi chật so với bản thân. Trong buổi hẹn, chiếc quần chật chội liên tục cứa vào da, khiến Sam hết sức khó chịu, nhưng vì muốn được tận hưởng chuyến đi chơi, cô đã kiên nhẫn nén đau suốt 8 giờ đồng hồ liền.

Chiếc quần Sam đã mặc hôm đi chơi - Ảnh: chụp màn hình

Sau đó, Sam về nhà trong tình trạng đau nhức và ngứa ngáy phần hậu môn của mình. Đáng lo hơn, sau mấy ngày, vết đau nhức không hề thuyên giảm mà càng khó chịu hơn. Và khi Sam đã đau đến mức không thể chịu được, cô đành phải nhập viện khẩn cấp.

Cô được đưa vào đơn vị điều trị tích cực ICU, và bàng hoàng khi bác sĩ chuẩn đoán mình bị nhiễm trùng hệ thống và viêm mô tế bào nặng ở hậu môn.

Cô gái đã phải nhập viện khẩn cấp - Ảnh: chụp màn hình

Các bác sĩ cho biết phần nhiễm trùng nặng đến nỗi sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Rất may mắn, ca phẫu thuật đã không phải diễn ra, nhưng cô nàng cho biết "rất ngại khi hôm nào cũng phải giơ vòng 3 ra để các bác sĩ khám".

Tình trạng cô gái cũng đã ổn định hơn sau đó, mặc dù cô thừa nhận, nếu không vào viện kịp thời, có lẽ mọi chuyện đã tồi tệ hơn rất nhiều.

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