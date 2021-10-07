Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện một loại virus mới có khả năng lây nhiễm sang người, được gọi là virus Yezo.

Theo các nhà nghiên cứu khoa học ở Nhật bản đã phát hiện ra loại virus mới được gọi là virus Yezo, có khả năng lây nhiễm qua vết cắn của bọ ve và gây ra bệnh với các triệu chứng bao gồm sốt, giảm lượng tiểu cầu và bạch cầu trong máu. Trường hợp đầu tiên nghi liên quan đến loại virus mới này được ghi nhận ở Nhật Bản vào năm 2019. Khi đó, một người đàn ông 41 tuổi đã nhập viện với tình trạng sốt và đau chân sau khi bị bọ ve cắn lúc đi dạo qua một khu rừng trên đảo Hokkaido (Nhật Bản). Người đàn ông này xuất viện sau hai tuần điều trị và có kết quả âm tính với tất cả các loại virus từ bọ ve mà giới y khoa biết đến ở thời điểm đó.

Sau khi các nhà nghiên cứu từ Đại học Hokkaido phân tích mẫu máu của bệnh nhân, họ phát hiện ra một loại virus mới. Nhóm này gửi kết quả nghiên cứu của mình cho tạp chí Nature Communications vào cuối tháng 9. Virus mới có tên gọi Yezo đã được các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện - Ảnh: Reuters Loại virus Yezo thuộc họ “virus nairo”, và là một trong tổng số 15 loại virus của họ này có thể gây bệnh cho người. Một loại trong đó có thể gây ra bệnh sốt xuất huyết Crimean-Congo, với biểu hiện đau cơ, tiêu chảy và xuất huyết trên da, có khả năng dẫn đến suy gan và tử vong.

Đồng thời, virus Yezo dường như có liên quan chặt chẽ với virus Sulina và virus Tamdy, được tìm thấy ở Romania và Uzbekistan. Virus Yezo có thể gây sốt cao lên tới 39 độ C, làm giảm số lượng tiểu cầu và bạch cầu trong máu. RNA của virus Yezo có mặt ở 3 loài bọ ve trên khắp hòn đảo phía Bắc Nhật Bản - Ảnh: Getty Các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu máu của một số bệnh nhân khác có các triệu chứng tương tự bắt đầu từ năm 2014. “Ít nhất bảy người đã bị nhiễm loại virus mới này ở Nhật Bản kể từ năm 2014, nhưng cho đến nay, chưa có trường hợp tử vong nào được xác nhận”, bác sĩ Keita Matsuno – một chuyên gia dịch tễ học tại Viện Zoonosis cho biết. Sàng lọc các mẫu máu lấy từ động vật hoang dã trong khoảng thời gian 10 năm bắt đầu từ năm 2010, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu vết của kháng thể Yezo ở gấu và hươu Hokkaido Sika - những loài vật bản địa ở khu vực này. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện RNA của virus Yezo trong 3 loài bọ ve chính trên khắp Hokkaido.

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