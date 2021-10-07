Bé gái bị kính cửa xe hơi nghiến tử vong, vang lên 'hồi chuông cánh báo' cho các bậc phụ huynh

Cảnh sát ở Phoenix, Arizona (Mỹ) cho biết trường hợp một bé gái đã tử vong ngay sau khi bị cửa sổ điện của xe hơi nghiến chặt. Cụ thể, vào khoảng 7h30 phút tối ngày 2/10, bé gái này đang chơi trong chiếc xe hơi đậu bên ngoài một ngôi nhà, đột nhiên chiếc cửa sổ điện kích hoạt và đóng lại khiến em bị mắc kẹt.

Trong lúc đó, gia đình bé gái khi ấy đang tổ chức tiệc thì phát hiện nên đã họ nhanh chóng gọi sự trợ giúp của cảnh sát. Bé gái được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và không thể qua khỏi.

Bé gái đã tử vong ngay sau khi bị cửa sổ điện của xe hơi nghiến chặt - Ảnh: Internet

Cảnh sát cho biết, vụ bé gái bị cửa kính xe hơi nghiến tử vong này không có dấu hiệu của việc chơi xấu hay hãm hại. Nguyên nhân tử vong chính xác của bé gái này hiện đang được văn phòng giám định y khoa quận Maricopa tiến hành xác định. Đại diện sở cảnh sát Phoenix chia sẻ: “Thật là đau lòng. Những đứa trẻ có thể chạm vào bất cứ thứ gì không thể kiểm soát trên xe hơi và chỉ cần chậm một chút là bi kịch ập đến. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân”.

Bé gái không qua khỏi và tử vong ngay sau đó - Ảnh: Dailymail

Những sự việc đáng tiếc và đau lòng do cửa xe hơi tự động không phải là hiếm. Trong khi số trẻ em chết ngạt trong xe hơi đã trở nên phổ biến, thì mối đe dọa gây ra bởi tai nạn từ cửa sổ điện cũng rất nghiêm trọng. Khi ngồi cạnh cửa sổ, trẻ em có thể bật và kích hoạt công tắc bật tắt cửa tự động ở một số mẫu xe, dẫn đến những tai nạn thương tâm.

Bà cho biết thêm: “Mọi người chưa hiểu được độ nguy hiểm của cửa sổ tự động của xe hơi. Nó có lực nặng 13 đến 18kg, và cần lực khỏe cỡ 9kg mới có thể khống chế. Điều này là không thể đối với một đứa trẻ”. Đồng thời, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của người lớn trong việc giám sát sự an toàn của trẻ em ở bất cứ đâu.