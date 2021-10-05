Một nữ y tá 31 tuổi tại Anh đã bị bắt 3 lần vì có liên quan đến cái chết của 8 trẻ sơ sinh và 10 người khác trong bệnh viện cô đã từng làm việc.

Theo QQ, trước đó, nhiều phương tiện truyền thông tại Anh đã đưa tin rằng nữ y tá 31 tuổi Lucy Letby bị tình nghi sát hại 8 trẻ sơ sinh tại bệnh viện Countess of Chester. Ngoài ra, nữ y tá này còn có âm mưu giết hại 10 người khác. Lucy Letby đã bị bắt ba lần vì những cáo buộc này. Tuy nhiên, trong phiên tòa gần đây nhất, nữ y tá này đã phủ nhận 8 tội danh giết người và 10 tội cố ý giết người. Lucy Letby bị cáo buộc giết hại hàng loạt trẻ sơ sinh tại bệnh viện mà cô làm việc Nguồn tin này cũng cho hay, danh tính của 5 bé trai và 3 bé gái đã bị Letby sát hại không được tiết lộ. Thân phận của 10 người mà Letby cố ý sát hại cũng không thể xác nhận.

Lucy Letby tốt nghiệp Đại học Chester, cô nhận bằng hộ lý chăm sóc trẻ em năm 2011, trước đó Lucy đã làm y tá thực tập 3 năm. Bạn bè của cô cho biết, Lucy là một y tá chuyên nghiệp và là người làm việc vì mơ ước của mình. Các vụ giết người được cho là xảy ra từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016. Theo báo cáo của Bệnh viện Chester, từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2016 số trẻ sơ sinh tử vong trong bệnh viện tăng cao hơn 10% so với mức trung bình. Sau đó, cảnh sát bắt đầu can thiệp và mở cuộc điều tra.

Bạn bè của Lucy Letby cho biết, cô là y tá chuyên nghiệp và làm việc vì đam mê Các nhân viên y tế nhận thấy, hầu hết những đứa trẻ chết vì suy tim và phổi. Một cuộc điều tra diện rộng đã được tiến hành trong bệnh viện. Cuối cùng, cảnh sát đã hướng mọi nghi ngờ về phía Lucy Letby. Cô bị cảnh sát bắt vào năm 2018 và bị bắt lại vào năm 2019 nhưng sau đó đã được tại ngoại để chờ điều tra thêm. Tháng 11/2020, Lucy Letby bị bắt lần thứ 3 sau 3 năm điều tra. Cho đến hiện tại, nữ y tá này vẫn chưa nhận tội trước tòa và khẳng định rằng mình vô tội.

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