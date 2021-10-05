Vợ chồng cãi vã, người vợ đưa con bỏ đi, hành động của người chồng sau đó đã gây ra thảm kịch

Thế giới 05/10/2021 18:56

Sau cuộc cãi vã với chồng, người vợ muốn đưa con trai 2 tuổi và con gái 6 tháng tuổi bỏ đi nhưng chẳng thể ngờ thảm kịch đã xảy ra.

Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Ấn Độ khi một người đàn ông đã tự tay ném con gái mình xuống đất khiến bé gái 6 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cảnh sát Ấn Độ đã buộc tội giết người với người đàn ông này.

Theo Sohu, vụ việc này xảy ra tại một ngôi làng ở quận Baran, bang Rajasthan, Ấn Độ. Cách đây vài ngày, hai vợ chồng Pawan Sahariya xảy ra cãi vã. Vợ của Sahariya tức giận bỏ nhà đi, nhưng đứa con trai 2 tuổi và bé gái 6 tháng tuổi vẫn ở nhà với chồng.

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 Sau khi cãi vã với vợ, người đàn ông đã ném đứa con gái 6 tháng tuổi xuống đất khiến đứa trẻ tử vong tại chỗ

Đến sáng sớm ngày 28/9, vợ của Sahariya lo lắng cho con nên quyết định về nhà đón hai đứa nhỏ nhưng không ngờ lại xô xát với chồng. Theo cảnh sát, khi sự việc xảy ra, người vợ đang bế trên tay đứa con gái 6 tháng tuổi. Sahariya bất ngờ giật lấy đứa con rồi ném xuống đất khiến đứa bé tội nghiệp tử vong với vết thương nặng ở đầu. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã trao trả thi thể bé gái cho gia đình, Sahariya bị buộc tội giết người vì hành vi dã man của mình.

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