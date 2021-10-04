Một ông bố tuổi teen đã ra tay giết hại đứa con trai 24 ngày tuổi một cách dã man khiến dư luận phẫn nộ.

Trang 163 đưa tin, một thiếu niên ở Texas, Mỹ đã bị cảnh sát bắt giam vì giết hại đứa con trai mới sinh của mình. Ông bố tuổi teen tên là Caleb Blake Brown năm nay mới 17 tuổi. Cái chết của cậu bé 24 ngày tuổi Emerson Ziesmer được cho là do bố đẻ gây ra.

Caleb Blake Brown đã ra tay giết hại con trai 24 ngày tuổi của mình một cách dã man

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/8, mẹ của đứa trẻ là Rachel Ziesmer vào phòng tắm để thay quần áo. Lúc đó chỉ có Brown ở lại một mình với đứa trẻ. Vài phút sau, Rachel đã lao ra khỏi phòng tắm vì nghe tiếng con khóc. Khoảng một giờ sau đó, người mẹ nhận thấy mặt đứa trẻ tím tái, chân tay lạnh ngắt, trên cơ thể có nhiều vết bầm. Lúc này, Brown và Rachel đã đưa Emerson đến trung tâm y tế để kiểm tra. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng cậu bé đã qua đời.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, gan của Emerson bị tổn thương, một số xương sườn bị lệch và phía sau đầu của đứa trẻ bị bầm tím. Nhà chức trách cho biết, chiều ngày 9/8, khi Brown ở một mình với đứa trẻ, anh ta đã liên tục ném con mình lên không trung và đứa trẻ đã đập vào quạt trần. Sau đó Brown cũng thú nhận rằng, sau khi đứa trẻ đập trúng quạt trần, ông bố tuổi teen này còn tiếp tục tấn công đứa trẻ.

Dù đứa trẻ mới 24 ngày tuổi nhưng ông bố tuổi teen này đã nhiều lần ngược đãi con ruột của mình

Khi cảnh sát điều tra sâu hơn đã phát hiện, Brown từng rất tức giận vì mẹ của đứa bé không phá thai hoặc cho người khác nuôi đứa trẻ. Brown lo lắng về việc phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Rachel khẳng định đây không phải là lần đầu tiên đứa trẻ bị bố đẻ ngược đãi. Khi Emerson được khoảng 10 ngày, Rachel cũng nghe thấy tiếng khóc lớn của con, một lúc sau cô thấy vết tím bầm trên bụng đứa trẻ.

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