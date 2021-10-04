Ba năm không thể đi lại, cụ ông 74 tuổi bất ngờ múa võ sau khi được tiêm phòng vắc xin COVID-19

Sau khi được tiêm mũi vắc xin COVID-19 đầu tiên, một người đàn ông 74 tuổi ở Thái Lan đã có thể đi lại bình thường.

Theo 163, gần đây một phép màu đã xảy ra ở Thái Lan, một người đàn ông 74 tuổi bị bệnh ở chân và không thể đi lại trong nhiều năm lại bất ngờ có thể đi lại được sau khi được tiêm mũi vắc xin COVID-19 đầu tiên.

Sau khi được tiêm mũi vắc xin COVID-19 đầu tiên, cụ ông 74 tuổi đã có thể đi lại bình thường sau 2-3 năm không thể đi lại

Nguồn tin này cho hay, người đàn ông 74 tuổi sống ở huyện So Phisai, tỉnh Bueng Kan của Thái Lan đã gặp các vấn đề về chân khiến ông không thể đi lại bình thường trong 2-3 năm qua. Tuy nhiên, vào giữa tháng trước, ông đã được gia đình đưa đến trung tâm tiêm chủng địa phương để tiêm mũi vắc xin COVID-19 đầu tiên. Vậy nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra sau đó, người đàn ông này cảm thấy chân tay hoạt bạt hơn và có thể đi lại bình thường. Ngay cả những triệu chứng trước đó như đau đầu, co giật và yếu tay chân cũng biến mất một cách thần kỳ.

Để chứng minh rằng mình đã khỏi bệnh, người đàn ông 74 tuổi này còn đấu Muay Thái trước mặt mọi người. Ông nói với báo chí rằng, mặc dù bị sốt nhẹ sau khi tiêm phòng nhưng mọi chuyện đã trở lại bình thường khi ông uống nước và đổ mồ hôi. Hiện tại tình trạng sức khỏe của ông khá ổn, điều quan trọng là việc đi lại không còn khó khăn nữa.

Để chứng minh chân tay mình hoạt bát, cụ ông 74 tuổi còn đấu Muay Thái trước mặt mọi người

Được biết, bệnh tật đã hành hạ người đàn ông này 2-3 năm nay, vợ ông mới qua đời cách đây 2 tháng và điều này khiến ông kiệt sức. Bây giờ có thể đi lại bình thường, ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

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