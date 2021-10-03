Đang say giấc trên tàu, người phụ nữ bất ngờ phát hiện ai đó đang hôn mình rồi vội vàng tỉnh dậy thì thấy điều kinh hoàng.

Theo Mạng Hoàn Cầu, gần đây cô Lâm và chồng đã có chuyến du lịch đến Tam Á bằng tàu, vậy nhưng khi cô Lâm đang ngủ trên giường thì cảm thấy có gì đó di chuyển trong miệng. Cô Lâm bị đánh thức, sau khi mở mắt, cô Lâm nhìn thấy một người đàn ông lạ đang hôn mình. Cô liền gọi chồng ngủ ở giường dưới và ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Khi cô Lâm đang ngủ say trên tàu, Lý đã hôn cô và sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi lạm dụng tình dục

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý. Tên yêu râu xanh họ Lý cũng đã bị bắt giữ và khai nhận hành vi của mình. Hiện tại Lý đã bị bắt giữ hành chính 5 ngày vì có hành vi lạm dụng tình dục người khác. Sự việc này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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