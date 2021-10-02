Mẹ tái giá chỉ để lại cho con trai một đôi giày rách, con trai đem đốt vì quá hôi nhưng sau đó liền bật khóc vì thứ được giấu bên trong

Giận mẹ tái giá mà không đưa mình đi cùng, Cường đã đem đốt đôi giày rách mà mẹ để lại và vỡ òa khi phát hiện đồ bên được giấu bên trong.

Cường là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ, vậy nhưng bố của cậu không chỉ là người nghiện rượu mà còn mê cờ bạc. Mẹ của Cường nhiều lần khuyên bố cậu từ bỏ thói quen xấu này nhưng ông không nghe mà còn động chân động tay đánh mẹ Cường. Một ngày, vì đánh bạc nên bố Cường bị người ta đánh chết, hai mẹ con chỉ biết nương tựa nhau mà sống. Sau khi bố Cường qua đời, mẹ cậu đã quyết định kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi Ngoài chi tiêu hàng ngày, Cường còn phải đi học, mẹ Cường không còn lựa chọn nào khác nên đã quyết định tái giá. Được dân làng giới thiệu, mẹ Cường sẽ lấy một người đàn ông lớn tuổi trong thị trấn. Người này tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng ông lại sở hữu tài sản lớn, có lẽ cũng vì lý do này nên mẹ Cường mới đồng ý kết hôn với ông ta.

Cường là một cậu bé hiểu chuyện, cậu biết vì gia đình quá nghèo nên mẹ mới phải quyết định như vậy. Thế nhưng, cậu bé rất buồn sau khi biết tin chồng mới của mẹ không muốn bà đưa con trai đến sống cùng. Không thể ngờ mẹ Cường lại đồng ý với điều kiện đó, vì điều này, Cường giận luôn cả mẹ. Khi tái giá, mẹ Cường chỉ để lại cho cậu một đôi giày rách nát đã bốc mùi Trước khi đi lấy chồng, mẹ chỉ để lại cho Cường một đôi giày rách, vì đôi giày quá cũ kỹ và bốc mùi khiến Cường vô cùng khó chịu. Một tháng sau ngày mẹ tái hôn, Cường đem đôi giày rách đó ra đốt. Không thể ngờ rằng sau khi đốt, Cường phát hiện có thứ gì đó lộ ra từ đống tro tàn. Lại gần, Cường phát hiện đó chính vàng, thì ra trước khi lấy chồng mẹ đã giấu số vàng này trong đôi giày rách nát.

Sau khi đem đốt đôi giày, Cường bật khóc nức nở khi phát hiện thứ được giấu bên trong Cường tò mò không biết vì sao mẹ lại có số vàng này, cậu bé lấy điện thoại gọi cho mẹ hỏi rõ mọi chuyện. Thì ra mẹ Cường đã ra điều kiện với người chồng mới, bà có thể không mang theo con trai nhưng bù lại bà muốn có một số tiền đủ để con trai bà sinh hoạt và đóng học. Vậy là người đàn ông kia đã đưa số vàng này cho mẹ của Cường, bà để lại toàn bộ cho cậu với mong muốn Cường sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nghe những lời này của mẹ, Cường chỉ biết bật khóc, cậu hứa với mẹ sẽ cố gắng chăm sóc bản thân và học hành chăm chỉ để mẹ không phải lo lắng.

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