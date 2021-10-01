Một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại Ấn Độ khi một nữ sinh 20 tuổi bị 5 người đàn ông tấn công tình dục suốt đêm.

Theo 163, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra ở bang Telangana, Ấn Độ. Khi đang đi bộ về nhà một nữ sinh 20 tuổi đã gặp một nhóm đàn ông, nhóm người này ngỏ ý đưa cô một đoạn đường, cô gái trẻ nhận lời mà không suy nghĩ quá nhiều. Chẳng thể ngờ cô nữ sinh 20 tuổi đã rơi vào miệng cọp, bị ép uống rượu và bị tấn công tình dục suốt đêm.

Thiếu nữ 20 tuổi bị 5 người đàn ông đưa đến một bệnh viện bỏ hoang và tấn công tình dục suốt đêm

Truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin, vụ việc này xảy ra ở quận Nizamabad của bang Telangana. Vào tối ngày 26/9, một nữ sinh 20 tuổi đã bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp tại một bệnh viện bỏ hoang. Ngoài 3 tên yêu râu xanh này còn có 2 đồng phạm khác. Sau khi nạn nhân khai báo vụ việc với cảnh sát, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo lời kể của nạn nhân, khi cô đang đi bộ về nhà, 5 người đàn ông này đã ngỏ ý đưa cô về nhà. Cô đã ngồi lên chiếc xe máy của một người trong số họ. Vậy nhưng sau đó cô bị nhóm người này đưa đến một bệnh viện bỏ hoang và bị tấn công tình dục tập thể. Sáng hôm sau nạn nhân đã được giải cứu và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Phía cảnh sát cho biết, ngoài bị cưỡng hiếp, nạn nhân còn bị những người đàn ông này ép uống rượu. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án khủng khiếp này.

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