Con gái tức tưởi qua đời sau hai ngày kết hôn, người bố ép con rể mở quan tài và sững sờ với những gì nhìn thấy

Thế giới 01/10/2021 07:12

Con gái xinh đẹp bất ngờ qua đời chỉ sau hai ngày kết hôn, người bố lặn lội đường xa đến nhà con rể và phát hiện chuyện động trời.

Vương Phú Quý năm nay 65 tuổi, vợ ông qua đời khi còn khá trẻ để lại cho ông một cô con gái. Dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng Vương Phú Quý vẫn làm tất cả để con gái có được cuộc sống sung túc nhất.

Chớp mắt, cô con gái của Vương Phú Quý giờ đã đến tuổi lấy chồng. Vì quá xinh đẹp nên trong làng có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi con gái của Vương Phú Quý. Vậy nhưng con gái Vương Phú Quý cũng đã tìm được người đàn ông phù hợp với yêu cầu của mình.

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 Dù được nhiều người theo đuổi nhưng con gái Vương Phú Quý đã tìm được người mà cô ưng ý nhất

Khi con gái đưa bạn trai về nhà, Vương Phú Quý cũng rất hài lòng với chàng rể tương lai, ông đồng ý tác thành cho đôi trẻ. Vào ngày cưới của con gái, Vương Phú Quý vui vẻ đưa con về nhà chồng. Vậy nhưng chỉ hai ngày sau đám cưới, ông nhận được tin con gái ông đã qua đời.

Không thể chấp nhận sự thật này, Vương Phú Quý vội vã đến nhà con rể để tìm hiểu nguyên nhân. Vậy nhưng vừa nhìn thấy con rể, Vương Phú Quý cảm thấy người đàn ông này không có chút đau buồn nào trước cái chết của con gái nên sinh nghi. Vương Phú Quý vô cùng tức giận, ông yêu cầu mở nắp quan tài. Sau khi kiểm tra, Vương Phú Quý không thấy xác của con gái đâu lại càng bàng hoàng hơn nữa.

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 Bất ngờ trước cái chết của con gái, Vương Phú Quý còn bàng hoàng hơn khi mở nắp quan tài

Lúc này, người con rể mới nói sự thật với bố vợ, thì ra sau khi đám cưới được tổ chức, một vài tên lưu manh trong làng cũng thích con gái của Vương Phú Quý tìm đến nhà người con rể quậy phá. Thấy tình hình vô cùng nguy cấp, người con rể đã nghĩ ra cách để vợ giả chết. Trên thực tế anh đã đưa con gái Vương Phú Quý trốn lên thành phố để tránh sự trả thù của những tên côn đồ. Biết được sự thật, trong lòng Vương Phú Quý khá vui mừng, dù sao con rể cũng thật lòng yêu thương và đối xử tốt với con gái ông, chỉ vì bất đắc dĩ nên mới nghĩ ra cách này.

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