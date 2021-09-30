Những người hút thuốc lá có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn 80% so với người bình thường

Thế giới 30/09/2021 15:08

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, những người hút thuốc lá có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn 80% so với người bình thường.

Mạng Hoàn Cầu cho biết, theo thông tin trên tờ Guardian của Anh ngày 28/9, một nghiên cứu mới nhất cho thấy, những người hút thuốc có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn 80% so với người bình thường và tỷ lệ nhập viện cũng cao hơn 60% đến 80% so với người không hút thuốc.

Các nhà nghiên cứu đã rà soát dữ liệu của hơn 420.000 người từ tháng 1/2020 và phát hiện ra rằng, đối với những người hút thuốc lá lâu năm và gặp khó khăn trong việc bỏ thuốc, xác suất nhiễm SARS-CoV-2 cao gấp đôi so với những người bình thường. Tỷ lệ phải nhập viện điều trị cao gấp 5 lần và xác suất tử vong do COVID-19 cao gấp 10 lần.

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 Những người hút thuốc lá có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn 80% so với người không hút thuốc

Điều đáng chú ý là năm ngoái một nghiên cứu cũng tại Anh cho thấy, hút thuốc có thể bảo vệ những người hút thuốc khỏi virus Corona. Tuy nhiên sau đó, tác giả chính của nghiên cứu này bị phát hiện nhận được tài trợ của các công ty thuốc lá để thực hiện cuộc điều tra này. Sau khi bị phát hiện, báo cáo của nhóm nghiên cứu cũng bị rút lại.

Một tiến sĩ của Đại học Oxford cho biết, trước đây người ta chỉ biết hút thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư và tim mạch. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy, hút thuốc lá cũng có liên quan mật thiết với COVID-19 vì vậy những người hút thuốc nên bỏ thuốc càng sớm càng tốt.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 bệnh ung thư hút thuốc lá

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