Một hôm vợ phải tăng ca, sau khi về nhà người vợ đánh răng liên tiếp 3 lần khiến Vương Lượng tò mò kiểm tra điện thoại của vợ và sốc nặng với những gì nhìn thấy.

Vương Lượng được sinh ra ở nông thôn, từ khi còn nhỏ gia đình anh đã rất nghèo, bố lại mất sớm nên mẹ là người lo kinh tế chính của gia đình. Trong hoàn cảnh đó, Vương Lượng lại học rất giỏi và biết nghe lời. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh đã đỗ vào một trường đại học có tiếng. Trong lúc đi học, Vương Lượng đã quen với một người bạn gái, người này chính là vợ anh sau này. Vì Vương Lượng siêng năng, tốt bụng nên bố mẹ cô gái rất hài lòng dù cho anh sống ở nông thôn còn bạn gái lại là người thành phố. Sau khi tốt nghiệp, được sự đồng ý của hai bên gia đình, cặp đôi đã nhanh chóng kết hôn.

Vương Lượng có cuộc sống viên mãn sau khi kết hôn với người bạn gái lâu năm Sau khi về chung một nhà, Vương Lượng và vợ chuyển về quê sống, nhờ mối quan hệ của gia đình nhà vợ, hai vợ chồng Vương Lượng đều tìm được công việc rất tốt. Hàng xóm đều mừng và chúc phúc cho hai vợ chồng trẻ. Vợ Vương Lượng học chuyên ngành kế toán nên nơi cô làm việc đều là phụ nữ. Tuy nhiên những nơi như vậy thường khá phức tạp, người cũ thường hay bắt nạt người mới. Vợ Vương Lượng trẻ đẹp khiến những người kế toán già trong công ty đố kỵ, thường gây phiền phức cho cô gái thành phố này.

Một lần, vợ Vương Lượng nói rằng phải tăng ca nên về muộn. Khi về đến nhà cô liên tục đánh răng 3 lần khiến Vương Lượng hoài nghi. Sau khi tò mò mở điện thoại của vợ, Vương Lượng bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy. Thì ra trong tin nhắn nhóm kế toán của công ty vợ, có đủ thứ tin xúc phạm vợ anh. Có người nói rằng: “Hôm nay văn phòng hôi quá, không biết ai đi làm mà không đánh răng, ngày mai không đánh răng thì đừng đi làm nữa”. Một người khác lại nói: “Đúng thế, trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Kể từ khi có người mới đến, không khí trong văn phòng không còn trong lành nữa”… Vậy nhưng sau khi thấy hành động lạ của vợ, Vương Lượng lén xem điện thoại và bàng hoàng với những gì vợ đang gặp phải ở công ty Nhìn những tin nhắn này, Vương Lượng như bị sét đánh, anh biết vợ mình đang bị đồng nghiệp ức hiếp nhưng không ngờ sự việc lại đến mức này. Vương Lượng chụp màn hình điện thoại sau đó gửi cho một người bạn làm bên truyền thông nhờ giúp đỡ. Không thể ngờ, sau đó ban lãnh đạo công ty nơi vợ Vương Lượng làm việc đã cho những người ức hiếp vợ anh nghỉ việc vì làm ảnh hưởng đến môi trường của công ty.

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