Vợ tăng ca nhưng khi về nhà lại liên tục đánh răng 3 lần khiến chồng sinh nghi, sau khi kiểm tra điện thoại của vợ, người chồng như bị sét đánh và càng thương vợ hơn

Thế giới 30/09/2021 06:48

Một hôm vợ phải tăng ca, sau khi về nhà người vợ đánh răng liên tiếp 3 lần khiến Vương Lượng tò mò kiểm tra điện thoại của vợ và sốc nặng với những gì nhìn thấy.

Vương Lượng được sinh ra ở nông thôn, từ khi còn nhỏ gia đình anh đã rất nghèo, bố lại mất sớm nên mẹ là người lo kinh tế chính của gia đình. Trong hoàn cảnh đó, Vương Lượng lại học rất giỏi và biết nghe lời. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh đã đỗ vào một trường đại học có tiếng.

Trong lúc đi học, Vương Lượng đã quen với một người bạn gái, người này chính là vợ anh sau này. Vì Vương Lượng siêng năng, tốt bụng nên bố mẹ cô gái rất hài lòng dù cho anh sống ở nông thôn còn bạn gái lại là người thành phố. Sau khi tốt nghiệp, được sự đồng ý của hai bên gia đình, cặp đôi đã nhanh chóng kết hôn.

bang hoang 1
 Vương Lượng có cuộc sống viên mãn sau khi kết hôn với người bạn gái lâu năm

Sau khi về chung một nhà, Vương Lượng và vợ chuyển về quê sống, nhờ mối quan hệ của gia đình nhà vợ, hai vợ chồng Vương Lượng đều tìm được công việc rất tốt. Hàng xóm đều mừng và chúc phúc cho hai vợ chồng trẻ.

Vợ Vương Lượng học chuyên ngành kế toán nên nơi cô làm việc đều là phụ nữ. Tuy nhiên những nơi như vậy thường khá phức tạp, người cũ thường hay bắt nạt người mới. Vợ Vương Lượng trẻ đẹp khiến những người kế toán già trong công ty đố kỵ, thường gây phiền phức cho cô gái thành phố này.

Một lần, vợ Vương Lượng nói rằng phải tăng ca nên về muộn. Khi về đến nhà cô liên tục đánh răng 3 lần khiến Vương Lượng hoài nghi. Sau khi tò mò mở điện thoại của vợ, Vương Lượng bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy.

Thì ra trong tin nhắn nhóm kế toán của công ty vợ, có đủ thứ tin xúc phạm vợ anh. Có người nói rằng: “Hôm nay văn phòng hôi quá, không biết ai đi làm mà không đánh răng, ngày mai không đánh răng thì đừng đi làm nữa”. Một người khác lại nói: “Đúng thế, trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Kể từ khi có người mới đến, không khí trong văn phòng không còn trong lành nữa”…

bang hoang 3
 Vậy nhưng sau khi thấy hành động lạ của vợ, Vương Lượng lén xem điện thoại và bàng hoàng với những gì vợ đang gặp phải ở công ty

Nhìn những tin nhắn này, Vương Lượng như bị sét đánh, anh biết vợ mình đang bị đồng nghiệp ức hiếp nhưng không ngờ sự việc lại đến mức này. Vương Lượng chụp màn hình điện thoại sau đó gửi cho một người bạn làm bên truyền thông nhờ giúp đỡ. Không thể ngờ, sau đó ban lãnh đạo công ty nơi vợ Vương Lượng làm việc đã cho những người ức hiếp vợ anh nghỉ việc vì làm ảnh hưởng đến môi trường của công ty. 

Cảm động: Cặp vợ chồng nắm chặt tay nhau qua đời vì nhiễm COVID-19

Cảm động: Cặp vợ chồng nắm chặt tay nhau qua đời vì nhiễm COVID-19

Dù đã được tiêm vắc xin nhưng cặp vợ chồng người Mỹ vẫn nhiễm COVID-19 và cùng nắm tay nhau khi qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   chụp màn hình điện thoại đố kỵ vợ chồng trẻ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích