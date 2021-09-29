Đi tiêm vắc xin COVID-19, người đàn ông lại bị tiêm nhầm vắc xin phòng bệnh dại khiến cư dân mạng hoang mang

Thế giới 29/09/2021 17:13

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã bị tiêm nhầm vắc xin phòng bệnh dại khi đi tiêm vắc xin COVID-19.

Theo thông tin trên tờ Hindustan Times ngày 28/9, một người đàn ông Ấn Độ đã bị tiêm nhầm vắc xin dại khi đi tiêm vắc xin COVID-19. Sự việc này thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ. Nhiều cư dân mạng than thở: “Chuyện này chắc chỉ xả ra ở Ấn Độ thôi”.

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 Đến trung tâm y tế để tiêm vắc xin COVID-19 nhưng người đàn ông lại bị tiêm vắc xin phòng bệnh dại - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin này cho hay, người đàn ông 45 tuổi tên Rajkumar Yadav sống tại Thane, bang Maharashtra, Ấn Độ đã đến một trung tâm y tế địa phương để tiêm phòng vắc xin COVID-19 nhưng đã bị tiêm nhầm vắc xin phòng bệnh dại.

Yadav cho biết, anh vừa phẫu thuật vùng lưng nên đến trung tâm y tế để tư vấn về việc tiêm phòng, bác sĩ nói rằng Yadav có thể tiêm vắc xin và đưa cho anh một phiếu khám bệnh. Do không thể đứng vững do phẫu thuật nên một người nào đó trong bệnh viện nói Yadav tìm một chỗ ngồi ở trong phòng.

Yadav nói rằng, y tá đã tiêm vắc xin vào cả hai cánh tay khiến anh nghi ngờ và hỏi về loại vắc xin anh được tiêm. Y tá không yêu cầu Yadav đưa bất kỳ tài liệu nào cũng không hỏi lý do tại sao anh đến trung tâm tiêm phòng. Yadav đã rất sốc khi biết rằng họ đã tiêm cho anh một loại vắc xin phòng bệnh dại.

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 Được biết hiện nay toàn bộ bác sĩ và y tá phụ trách việc tiêm chủng này đã bị đình chỉ công tác - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó Yadav đã tìm gặp người phụ trách và nói về sự việc mình gặp phải. Theo báo cáo, trung tâm y tế địa phương đã thừa nhận sự việc có xảy ra và đã đình chỉ các bác sĩ và y tá có liên quan đến vụ việc.

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Từ khóa:   phòng bệnh dại Ấn Độ tiêm vắc xin

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