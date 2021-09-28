Ông cụ 74 tuổi bất ngờ sống lại sau 20 giờ nằm trong nhà xác với nhiệt độ âm

Thế giới 28/09/2021 22:13

Sau một đêm nằm trong tủ đông của nhà xác, khi kiểm tra thi thể, người thân của ông cụ 74 tuổi ngỡ ngàng phát hiện ông đã sống lại.

Balasubramanyam Kumar là một cụ ông 74 tuổi ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ, ông ốm nặng và nằm liệt giường trong nhiều năm. Vào một buổi chiều, người nhà ông Kumar nhận thấy sức khỏe của ông yếu dần và dường như tắt thở. Gia đình đã đưa ông cụ đến bệnh viện, tại đây các bác sĩ xác nhận rằng ông đã tử vong và cấp giấy báo tử.

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 Gia đình đã gửi thi thể của ông Kumar vào nhà xác vì ngày hôm sau mới tiến hành tang lễ

Vì muốn tổ chức tang lễ vào ngày hôm sau nên gia đình không đưa xác ông Kumar vào nhà hỏa táng ngay mà gửi vào tủ đông để bảo quản. Ngày hôm sau, khi đám tang chuẩn bị bắt đầu, gia đình nhờ nhân viên nhà tang lễ đưa thi thể của ông cụ và lễ tang để mọi người có thể nhìn thấy ông lần cuối.

Vậy nhưng khi mở tủ đông, các nhân viên nhà tang lễ cùng người nhà đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy ông Kumar cử động. Trong khi nhiều người còn đang bàng hoàng với những gì diễn ra thì nhân viên nhà tang lễ đã gọi điện báo cảnh sát và đưa ông cụ đến bệnh viện điều trị.

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 Vậy nhưng ông Kumar đã sống lại dù nằm trong nhà xác 20 tiếng đồng hồ
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 Sau đó ông cụ 74 tuổi được đưa đến bệnh viện để cấp cứu

Truyền thông địa phương ước tính rằng, ông Kumar đã ngủ trong tủ đông suốt 20 giờ và không ai có thể giải thích vì sao ông vẫn sống sót ở nhiệt độ đó. Tuy nhiên, sự “sống lại” này của ông Kumar không kéo dài được bao lâu. Ba ngày sau, bệnh viện thông báo ông đã qua đời. Sau khi nhập viện, ông Kumar đã bị hôn mê và cuối cùng chết vì suy phổi.

Lần này, người nhà ông Kumar cẩn thận quan sát ông trong một thời gian dài. Khi đã xác nhận rằng ông Kumar đã chết, người nhà mới đưa ông vào nhà xác.

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