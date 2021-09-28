Thời tới cản không kịp, đang đi dạo trên biển, một ngư dân nhặt được ‘đống phân khổng lồ’ và ngỡ ngàng với giá trị thật của nó

Thế giới 28/09/2021 21:38

Trong lúc đi dạo bên bờ biển, một ngư dân đã nhặt về nhà một ‘đống phân khổng lồ’ và bỗng nhiên giàu có nhờ báu vật này.

Theo QQ, một người dân địa phương ở Phuket, Thái Lan đang đi dạo trên bãi biển thì bắt gặp một đống phân khổng lồ có giá trị khoảng 22 tỷ đồng. Được biết, thứ mà người đàn ông 66 tuổi này phát hiện rất có thể là long diên hương hay còn gọi là phân cá nhà táng.

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 'Đống phân khổng lồ' mà người đàn ông nhặt về từ bãi biển rất có thể là long diên hương

Long diên hương là một chất rắn như sáp được tạo ra trong ruột của cá nhà táng sau đó được thải ra ngoài theo phân vì vậy nó còn được gọi là phân cá nhà táng. Đây là một loại nguyên liệu rất có giá trị, trong văn hóa người châu Á, long diên hương được đặc biệt coi trọng, nó được sử dụng trong y học cổ truyền và làm hương liệu. Còn đối với văn hóa phương Tây, long diên hương có giá trị cao vì được sử dụng để làm nước hoa.

Long diên hương là một trong những chất tự nhiên có nguồn gốc từ động vật có giá trị nhất trên hành tinh. Do tính chất đặc biệt và sự khan hiếm của nó, giá của 1 kg long diên hương có thể lên đến 50.000 đô la.

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 Trước đây, người dân ven biển của Thái Lan cũng nhiều lần nhặt được long diên hương

“Đống phân khổng lồ” được người dân phát hiện ở bãi biển Phuket có cân nặng khoảng 19.5 kg. Nếu được chứng minh là long diên hương có giá trị cao thì giá trị của nó vào khoảng 32.6 triệu baht (tương đương khoảng 22 tỷ đồng).

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Từ khóa:   long diên hương phân cá nhà táng y học cổ truyền

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