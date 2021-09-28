Giảm 14 kg trong 6 tuần, người đàn ông phát hiện nhiễm chất kịch độc và ngã ngửa với thủ phạm đứng sau vụ việc

Thế giới 28/09/2021 06:32

Chỉ trong vòng 6 tuần, người đàn ông đã giảm 14 kg, nhiều đồng nghiệp thắc mắc rằng liệu có phải ông đã mắc bệnh nan y hay không.

McCabe, một người đàn ông 56 tuổi đến từ Nam Carolina, Mỹ đã giảm được 14 kg chỉ trong 6 tuần tập thể hình. Giảm cân quá nhanh khiến các đồng nghiệp của McCabe hoài nghi rằng có phải ông bị mắc bệnh nan y hay không. McCabe đến bệnh viện kiểm tra một vài lần và phát hiện ra rằng rất có thể mình bị đã bị đầu độc.

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 McCabe giảm cân quá nhanh trong một thời gian ngắn khiến nhiều người nghĩ rằng ông mắc bệnh nan y

Vào những năm 1990, McCabe và vợ gặp nhau sau khi được giới thiệu trong một trận bóng chày. Sau khi qua lại, cả hai nảy sinh tình cảm, cuối cùng họ bước chân vào hôn nhân từ tháng 9/1993. Sau khi kết hôn, cả hai có với nhau một cậu con trai và một cô con gái, đến nay những người con đều đã lớn.

Tuy nhiên, sau 17 năm chung sống hạnh phúc, McCabe dần dần cảm thấy không khí ở nhà không ổn, vợ ông bắt đầu nghi ngờ thái quá, bà kiểm tra emai và điện thoại di dộng của ông đồng thời buộc tội ông lừa dối. McCabe cảm thấy vô cùng uất ức nhưng ông cũng hiểu do vợ mình mắc bệnh miễn dịch nên không ổn định về mặt cảm xúc nên mới như vậy.

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 McCabe có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ rằng bản thân bị đầu độc bởi chất kịch độc

Mùa xuân năm 2014, khi đó McCabe 114 kg, vì trọng lượng cơ thể tăng nhiều nên ông bắt đầu tập thể dục để giảm cân. Theo kế hoạch, mỗi tuần McCabe sẽ dành 3 ngày đến phòng tập và bắt đầu uống bột protein theo lời khuyên của con trai. Chỉ trong vòng 6 tuần ngắn ngủi, McCabe đã giảm được 14 kg.

Vài tháng sau đó, McCabe giảm tổng cộng 32 kg và dường như đã thay đổi hoàn toàn. Những đồng nghiệp của McCabe vô cùng ngạc nhiên với tình trạng của ông và thắc mắc rằng liệu ông có mắc bệnh nan y hay không. Vợ McCabe còn cười nhạo rằng liệu ông có cho thêm chất gì vào bột protein nên đã giảm cân thành công hay không.

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 McCabe trước khi giảm cân, ông có cân nặng 114 kg

Người chị dâu làm y ta của McCabe tỏ ra khá lo lắng và nhắc nhở ông nên đến bệnh viện kiểm tra. McCabe cũng cảm thấy ngón tay và ngón chân của mình bắt đầu ngứa ran, đồng thời ông còn bị ngứa cổ, đau khớp và khó nuốt. Với tâm trạng lo lắng, McCabe đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nhận thấy kết quả xét nghiệm máu của McCabe bất thường nhưng không thể xác định nguyên nhân cụ thể.

Đến tháng 5/2015, mối quan hệ giữa McCabe và vợ cuối cùng cũng đi đến hồi kết, hai người quyết định sẽ làm thủ tục ly hôn. Lúc này, bệnh viện cũng đưa ra kết quả chẩn đoán về tình trạng sức khỏe của McCabe. Qua kiểm tra tóc và móng tay của ông, các bác sĩ khẳng định McCabe đã tiếp xúc với thạch tín trong một thời gian dài.

Bình thường ở nhà McCabe là người chịu trách nhiệm nấu ăn, ngoài ra thứ ông uống duy nhất đó chính là bột protein. Nhớ lại những hành vi và lời nói trước đây của vợ, McCabe nghi ngờ rằng rất có thể người vợ đã hạ độc vào bột protein. Tuy nhiên, do cả hai đã ly thân nên rất khó tìm ra bằng chứng rõ ràng để buộc tội vợ vì vậy McCabe cũng không báo cảnh sát.

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 Các bác sĩ phát hiện trong tóc và móng tay của McCabe nhiễm thạch tín

Khi làm thủ tục ly hôn, McCabe còn phát hiện thêm nhiều chi tiết bất ngờ. Khi ông bắt đầu tập thể dục và giảm cân quá nhanh, vợ ông đã quan tâm đến vấn đề tiền bảo hiểm. Hiện tại, McCabe và vợ đã ly hôn, ông cảm thấy may mắn khi cuộc sống và tình hình sức khỏe của mình hiện nay không quá tệ, ông vẫn đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

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Từ khóa:   tình hình sức khỏe bệnh nan y giảm cân thành công

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