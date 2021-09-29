Con dâu đột ngột qua đời ngay trong đêm tân hôn, khi sờ vào lòng bàn chân con dâu, mẹ chồng phát hiện một thứ khiến bà gọi điện cho cảnh sát tự thú

Thế giới 29/09/2021 07:19

Trong lúc thay quần áo mới cho cô con dâu vừa mới qua đời, bà mẹ chồng vô tình sờ xuống lòng bàn chân của con dâu và phát hiện ra một thứ.

Lưu Nguyệt Anh là một phụ nữ nông thôn, ngay từ khi sinh ra vì gia đình quá nghèo nên bà rất sợ cái nghèo. Sau khi kết hôn với chồng, bà đã chủ động nắm giữ quyền lực về tài chính trong gia đình. Sau đó, Lưu Nguyệt Anh sinh được một cậu con trai, bà rất hài lòng với cậu con trai biết nghe lời của mình.

Vì lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó nên Lưu Nguyệt Anh đã dành hết tâm huyết cho việc giáo dục con cái. Mỗi ngày bà đều học cùng con, và cũng có lẽ vì vậy mà con trai bà học rất giỏi và đã đỗ một trường đại học có tiếng.

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 Lớn lên trong gia đình khó khăn, Lưu Nguyệt Anh vẫn luôn muốn mình là người nắm giữ kinh tế của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Khi vào trường học, con trai Lưu Nguyệt Anh đã gặp Tiểu Yến – người trở thành vợ anh sau này. Dù Tiểu Yến là một cô gái yếu đuối nhưng lại có tâm hồn rất nhạy cảm, con trai Lưu Nguyệt Anh rất thích điều đó. Sau khi cả hai tốt nghiệp, con trai Lưu Nguyệt Anh đã đưa Tiểu Yến về quê ra mắt mọi người. Lưu Nguyệt Anh cũng hài lòng với con dâu tương lai, vậy nhưng bà có một yêu cầu rằng, sau này cả hai kết hôn rồi, bà vẫn là người nắm giữ tiền bạc trong gia đình. Sau khi biết chuyện, Tiểu Yến không dứt khoát từ chối và cũng không đồng ý ngay lập tức, mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai kết hôn.

Vậy nhưng vào đúng đêm tân hôn Tiểu Yến lại đột ngột qua đời. Phong tục địa phương có rất nhiều quy tắc, Lưu Nguyệt Anh là người giúp con dâu thay đồ mới, trong lúc thay đồ cho con dâu, bà vô tình chạm vào lòng bàn chân của Tiểu Yến và phát hiện có một chiếc thẻ ngân hàng được dán vào lòng bàn chân.

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 Ngay cả khi con trai kết hôn bà cũng muốn nắm giữ tiền bạc của con trai và con dâu - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này người con trai rơm rớm nước mắt nói rằng, thẻ ngân hàng đó là của hồi môn của Tiểu Yến. Trước khi kết hôn Tiểu Yến đã nói với chồng, sau khi làm đám cưới sẽ đưa thẻ này cho mẹ. Có thể trong tương lai hai vợ chồng sẽ không đưa toàn bộ tiền bạc cho mẹ quản lý nhưng số tiền này xem như một lời hứa, sau này Tiểu Yến sẽ không làm điều gì có lỗi với mẹ chồng, cô nhất định sẽ hiếu kính với bà.

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 Phát hiện thẻ ngân hàng dán dưới lòng bàn chân Tiểu Yến, Lưu Nguyệt Anh bật khóc nức nở - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe những lời của con trai, Lưu Nguyệt Anh gục mặt khóc. Bà lặng lẽ cầm điện thoại gọi điện cho cảnh sát đầu thú. Thì ra đêm đó, Lưu Nguyệt Anh đã lẻn vào phòng tân hôn của con trai vì muốn ăn trộm tiền mừng cưới. Không ngờ Tiểu Yến tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ chồng nên sợ quá đã ngất đi, Lưu Nguyệt Anh bỏ chạy ra ngoài. Đến khi nghe tiếng hét của con trai bà mới biết con dâu đã qua đời. Sau đó cảnh sát đã bắt giữ Lưu Nguyệt Anh để thẩm vấn thêm.

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