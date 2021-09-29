Ba tiếp viên hàng không bị xử lý vì video ‘khiếm nhã’ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Sau khi một đoạn clip được đăng tải, 3 tiếp viên hàng không của Pakistan đã bị hãng hàng không xử lý vì hành vi khiếm nhã.

Theo Sohu, 3 tiếp viên hàng không tại Pakistan đã bị hãng hàng không xử lý sau khi một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội. Nội dung của video này chỉ là ba tiếp viên hàng không mặc đồng phục vừa hát vừa lắc đầu với biểu cảm hài hước. Vậy nhưng hãng hàng không lại cho rằng hành vi của 3 tiếp viên hàng không này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của hãng, hiện tại cả ba tiếp viên hàng không này đã bị đình chỉ công tác để xử lý.

Quay clip khi đang mặc đồng phục, các tiếp viên hàng không tại Pakistan đã bị đình chỉ công tác

Mặc dù đó chỉ là hành vi có vẻ bình thường nhưng hãng hàng không đã “dán nhán” video này là “khiếm nhã”. Người phát ngôn của hãng hàng không nói rằng, cả ba đã mặc đồng phục của tiếp viên hàng không trong quá trình quay clip, điều này đã bôi xấu hình ảnh của hãng. Hãng hàng không có một quy định rõ ràng rằng các nhân viên không được thực hiện bất kỳ hành động “khiếm nhã” nào khi mặc đồng phục.

Hãng hàng không cho biết, ba người này đã có hành vi khiếm nhã khi mặc đồng phục và quay clip làm ảnh hưởng đến hình ảnh của hãng

Người phát ngôn hãng hàng không cho biết thêm, 3 thành viên phi hành đoàn đã bị đình chỉ công tác. Sau đó hãng hàng không này đã đưa ra thông báo cho toàn thể nhân viên và sử dụng clip của ba tiếp viên này làm đề tài giảng dạy cho các đồng nghiệp khác đồng thời chỉ ra những hậu quả tiêu cực của nó sau khi được đăng tải lên mạng xã hội.

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