Ba tiếp viên hàng không bị xử lý vì video ‘khiếm nhã’ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Thế giới 29/09/2021 12:21

Sau khi một đoạn clip được đăng tải, 3 tiếp viên hàng không của Pakistan đã bị hãng hàng không xử lý vì hành vi khiếm nhã.

Theo Sohu, 3 tiếp viên hàng không tại Pakistan đã bị hãng hàng không xử lý sau khi một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội. Nội dung của video này chỉ là ba tiếp viên hàng không mặc đồng phục vừa hát vừa lắc đầu với biểu cảm hài hước. Vậy nhưng hãng hàng không lại cho rằng hành vi của 3 tiếp viên hàng không này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của hãng, hiện tại cả ba tiếp viên hàng không này đã bị đình chỉ công tác để xử lý.

khiem nha 1
 Quay clip khi đang mặc đồng phục, các tiếp viên hàng không tại Pakistan đã bị đình chỉ công tác

Mặc dù đó chỉ là hành vi có vẻ bình thường nhưng hãng hàng không đã “dán nhán” video này là “khiếm nhã”. Người phát ngôn của hãng hàng không nói rằng, cả ba đã mặc đồng phục của tiếp viên hàng không trong quá trình quay clip, điều này đã bôi xấu hình ảnh của hãng. Hãng hàng không có một quy định rõ ràng rằng các nhân viên không được thực hiện bất kỳ hành động “khiếm nhã” nào khi mặc đồng phục.

khiem nha 2
 Hãng hàng không cho biết, ba người này đã có hành vi khiếm nhã khi mặc đồng phục và quay clip làm ảnh hưởng đến hình ảnh của hãng

Người phát ngôn hãng hàng không cho biết thêm, 3 thành viên phi hành đoàn đã bị đình chỉ công tác. Sau đó hãng hàng không này đã đưa ra thông báo cho toàn thể nhân viên và sử dụng clip của ba tiếp viên này làm đề tài giảng dạy cho các đồng nghiệp khác đồng thời chỉ ra những hậu quả tiêu cực của nó sau khi được đăng tải lên mạng xã hội.

Con dâu đột ngột qua đời ngay trong đêm tân hôn, khi sờ vào lòng bàn chân con dâu, mẹ chồng phát hiện một thứ khiến bà gọi điện cho cảnh sát tự thú

Con dâu đột ngột qua đời ngay trong đêm tân hôn, khi sờ vào lòng bàn chân con dâu, mẹ chồng phát hiện một thứ khiến bà gọi điện cho cảnh sát tự thú

Trong lúc thay quần áo mới cho cô con dâu vừa mới qua đời, bà mẹ chồng vô tình sờ xuống lòng bàn chân của con dâu và phát hiện ra một thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu quả tiêu cực mạng xã hội hành động khiếm nhã

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích