Trên sông bất ngờ xuất hiện khuôn mặt nhợt nhạt của một cô gái trẻ như đang ló ra khỏi làn nước âm u khiến người dân khiếp sợ.
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Khuôn mặt lớn của cô gái được mô tả khoảng 10 đến 12 tuổi đang nhấp nhô trên sông Nervion của Bilbao, Tây Ban Nha đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Cô gái với đôi mắt to, mái tóc nâu cùng làn da tái nhợt nổi lên khỏi làn nước âm u khiến người dân Bilbao lo lắng khi nó bất ngờ xuất hiện trên sông vào tuần trước.
Theo The Sun, nghệ sĩ siêu thực người Mexico Ruben Orozco đã tạo ra “nhân vật ma quái” này. Người dân địa phương không biết gì cho đến khi người ta phát hiện khuôn mặt khổng lồ của cô gái nhấp nhô trên dòng nước. Tác phẩm sống động như thật khiến nhiều người dân khiếp sợ.
Mục đích của việc tạo ra tác phẩm này là để khơi dậy sự chú ý của mọi người đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, một số người dân địa phương và cư dân mạng bày tỏ rằng họ cảm thấy “rợn tóc gáy” với tác phẩm này nhất là khi không biết nó có ý nghĩa gì.