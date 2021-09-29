Dù đã được tiêm vắc xin nhưng cặp vợ chồng người Mỹ vẫn nhiễm COVID-19 và cùng nắm tay nhau khi qua đời.
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Theo Mạng Hoàn Cầu, ngày 26/9 một cặp vợ chồng ở Michigan, Hoa Kỳ đã qua đời vì nhiễm COVID-19. Điều đáng nói là hai người ra đi chỉ cách nhau một phút. Trước đó, hai vợ chồng đều đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Thông tin được đăng tải trên Fox News cho biết, cặp vợ chồng này là Cal Dunham, 59 tuổi và Linda Dunham, 66 tuổi. Cả hai đều có tiền sử bệnh lý nền nên rất thận trọng về sức khỏe. Vậy nhưng họ đã xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19 trong một chuyến đi cắm trại gần đây và được đưa đến bệnh viện điều trị vài ngày sau đó. Cuối cùng tình trạng bệnh ngày một nặng và cả hai đã ra đi cùng một ngày.
Sarah Dunham – con gái của hai người đã nói với giới truyền thông rằng. Dường như bố mẹ cô sớm đã có sự sắp xếp cho hậu sự của mình. Vào ngày 26/9, bố nói với Sarah rằng: “Hôm nay là chủ nhật, chúng ta phải làm một việc”. Sau đó hai vợ chồng được đẩy vào cùng một phòng. Không lâu sau đó, người chồng qua đời lúc 11 giờ 07 phút, một phút sau đó người vợ cũng qua đời. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau cho đến khi về thế giới bên kia.