Một người đàn ông cùng vợ và con trai được mời đến nhà người bạn làm khách, sau khi dùng bữa tối, ‘yêu râu xanh’ đã cưỡng hiếp con gái 9 tuổi của chủ nhà.

Theo 163, một người đàn ông ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã đưa vợ và con trai đến một gia đình người bạn làm khách. Sau bữa tối, người đàn ông đã cưỡng hiếp con gái út của chủ nhà.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, bị cáo đã đưa bé gái 9 tuổi đi dưới sự chứng kiến của gia đình sau đó tấn công tình dục nạn nhân. Tên yêu râu xanh này thậm chí còn đe dọa cô bé không được nói với người khác về sự việc này khiến nạn nhân không báo cáo tình hình ngay sau khi sự việc xảy ra.

Sau khi dùng xong bữa tối, tên yêu râu xanh cưỡng hiếp và đe dọa con gái út của chủ nhà

Ban đầu cô bé 9 tuổi giữ im lặng nhưng sau đó cô đã nói với gia đình rằng cô bị đau vùng kín. Khi bà cô bé hỏi thêm, nạn nhân đã kể về việc bị “ông chú” tấn công tình dục như thế nào sau bữa ăn tối. Sau đó, gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc với cảnh sát.

Ngày 28/9, phía cảnh sát đã mở cuộc điều tra, được biết cô bé 9 tuổi và gia đình cô đều biết bị cáo. Sau khi bị tấn công tình dục, nạn nhân đã bị người đàn ông này đe dọa. Nguồn tin này cũng cho hay, bị cáo đã say rượu vào thời điểm đó, anh ta cùng người vợ đang mang thai và con trai được mời đến gia đình nạn nhân làm khách. Người vợ vô cùng hoảng sợ sau khi biết tin chồng mình cưỡng hiếp con gái chủ nhà.

Phía cảnh sát đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của nạn nhân và xác nhận bị tấn công tình dục. Hiện tại, tên yêu râu xanh đã bị bắt giữ và thừa nhận hành vi thú tính của mình.

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