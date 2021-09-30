Sau khi bị chồng cắn vào mũi một cách dã man, người vợ đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Theo 163, một người phụ nữ sống ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị chồng cắn một cách dã man vào mũi. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ chồng của nạn nhân.

Người đứng đầu sở cảnh sát cho biết Tina và Dinesh kết hôn vào năm 2008, hai vợ chồng có với nhau hai cô con gái. Tina khai với cảnh sát rằng, chồng cô thất nghiệp và uống nhiều rượu, Tina bị bạo hành gia đình ngay sau khi kết hôn. Chán nản với cuộc sống bị bạo hành, Tina đã đưa các con gái về sống ở nhà mẹ đẻ. Tina kiếm sống bằng nghề phụ bếp.

Sau khi cãi vã dự dội, người chồng đã dùng răng cắn vào mũi Tina một cách dã man khiến cô phải nhập viện

Năm 2019, Tina đâm đơn kiện lên tòa án để yêu cầu Dinesh trả tiền nuôi dưỡng các con. Gần đây, Dinesh đến nhà bố mẹ Tina để thảo luận về vấn đề chu cấp, một cuộc cãi vã dữ dội đã nổ ra giữa hai vợ chồng. Trước mặt các cô con gái, Dinesh đã dùng răng cắn vào mũi Tina và để lại vết thương khá sâu. Khi phát hiện Tina chảy máu, Dinesh lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những người hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của Tina và con gái đã chạy đến giúp đỡ và đưa cô đến bệnh viện điều trị. Người đứng đầu sở cảnh sát cho biết, hiện tại nạn nhân đang được điều trị và dần dần ổn định.

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