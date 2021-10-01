Để che khuyết điểm trên cơ thể, Điêu Thuyền đã phát minh ra một thứ mà ngày nay chị em phụ nữ ai cũng sử dụng

Thâm cung bí sử 01/10/2021 08:12

Nằm trong danh sách Tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc nhưng trên cơ thể Điêu Thuyền lại tồn tại một khuyết điểm mà ít người biết đến.

Người xưa có câu: “Người có dái tai to sẽ có phúc khí lớn”, còn những người có dái tai nhỏ thường bạc mệnh. Thời xưa, chuyện tướng số vô cùng quan trọng, muốn xem người nào đó có cuộc sống ấm no sung túc hay không chỉ cần nhìn tướng mạo của họ là có thể đoán được.

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 Điêu Thuyền là một trong Tứ đại mỹ nhân nổi tiếng của lịch sử Trung Quốc

Để cải thiện tướng số, những người có dái tai nhỏ trong thời cổ đại thường đeo hoa tai lớn, như vậy dái tai sẽ tự nhiên dài ra. Về nguồn gốc của những đôi hoa tai, tương truyền rằng chúng được phát minh bởi mỹ nhân nổi tiếng Điêu Thuyền.

Trên đời không ai là hoàn hảo, dù nhan sắc của Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa có xuất sắc đến đâu thì họ vẫn là phàm nhân. Đương nhiên trên cơ thể họ sẽ có những khuyết điểm mà ít người biết đến, họ sẽ tìm mọi cách để che đi những khuyết điểm này. Ví dụ, chân của Tây Thi rất to nên cô thích mặc váy dài để che đi đôi chân của mình. Trong khi đó, Dương Quý Phi lại có mùi cơ thể và phải tắm nhiều lần trong ngày. Vương Chiêu Quân lại có đôi vai không đẹp nên luôn thích mặc áo choàng để che đi khuyết điểm. Điêu Thuyền cũng không phải ngoại lệ, cô sinh ra với đôi tai rất nhỏ, không cân đối với khuôn mặt của mình.

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 Dù nổi tiếng xinh đẹp nhưng trên người Điêu Thuyền cũng có khuyết điểm và cô đã phát minh ra hoa tai

Điêu Thuyền cũng biết đôi tai nhỏ sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc, vì vậy cô đã nhờ một người thợ bạc làm cho mình một đôi bông tai. Cũng nhờ vậy mà dung nhan của cô ngày một hoàn hảo khiến Đổng Trác và Lữ Bố chém giết lẫn nhau. Cũng từ đó, thói quen đeo hoa tai bắt đầu được lưu truyền và trở thành món đồ thời trang không thể thiếu của người phụ nữ hiện đại.

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Từ khóa:   Tây Thi Vương Chiêu Quân Dương Quý Phi

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