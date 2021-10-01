Nhiệt tình tham gia đội tìm kiếm cứu hộ, chẳng thể ngờ người được tìm chính là bản thân

Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp đỡ đội tìm kiếm cứu hộ vài giờ đồng hồ nhưng không thể ngờ rằng người đang được tìm kiếm chính là bản thân.
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Theo Daily Mail của Anh, sau khi đi ăn tối với bạn bè vào ngày 28/9 một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã đi lang thang vào rừng trong lúc say xỉn. Người nhà của người đàn ông này đã gọi điện báo cảnh sát vì họ không thể liên lạc với người thân. Sau đó cảnh sát đã điều động một đội cứu hộ để tìm kiếm người mất tích.
Khi đang đi lang thang trong rừng, người đàn ông này vô tình gặp đội cứu hộ và đã nhiệt tình tham gia tìm kiếm. Sau vài giờ, khi đội tìm kiếm hét tên anh ta lên thì người đàn ông này mới nhận ra người mà đội cứu hộ đang tìm chính là bản thân mình.
Sau đó, đội cứu hộ đã đưa người đàn ông này về nhà nhưng anh rất sợ hành động của mình sẽ khiến gia đình nổi giận. Người đàn ông này nói với cảnh sát: “Xin đừng trừng phạt tôi quá nghiêm khắc cảnh sát, bố tôi sẽ giết tôi mất”.