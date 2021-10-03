Bảy năm chung sống, chồng chỉ ngủ trên ghế sô pha, không còn cách nào khác vợ đành phải ly hôn, khi dọn dẹp sô pha thì phát hiện bí mật động trời

Mặc dù kết hôn 7 năm nhưng chồng Lý Quyên luôn ngủ trên ghế sô pha, quá chán nản cuộc sống này, Lý Quyên đã nhất quyết đòi ly hôn.

Lý Quyên sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, Lý Quyên có một cậu em trai. Do ảnh hưởng tư tưởng trọng nam khinh nữ nên bố mẹ Lý Quyên dành hết tích lũy lo cho cậu con trai học hành. Trong khi đó Lý Quyên phải bỏ học sớm ở nhà phụ giúp bố mẹ. Khi 20 tuổi, bố mẹ cô luôn muốn tìm ai đó giàu có để gả Lý Quyên. Vậy nhưng những người giàu có lại không để mắt đến Lý Quyên. Cuối cùng Lý Quyên gặp được Vương Khôi và cũng là chồng của cô sau này, Vương Khôi trồng rau nhà kính nên điều kiện kinh tế khá tốt. Bố mẹ Lý Quyên khá hài lòng với người con rể này. Cũng nhờ vậy, Lý Quyên và Vương Khôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

Mặc dù chung sống với nhau 7 năm nhưng Lý Quyên ngủ trên giường còn Vương Khôi ngủ trên sô pha Sau khi kết hôn, mối quan hệ của Lý Quyên và chồng rất ổn, mẹ chồng khá thương cô nhưng bà vẫn luôn mong có cháu để bế. Hơn nửa năm sau, Lý Quyên vẫn chưa thể mang thai, mẹ chồng cô nói cả hai vợ chồng nên đến bệnh viện kiểm tra xem vấn đề ở đâu để chạy chữa kịp thời. Lý Quyên và chồng cùng đi khám nhưng đến ngày hẹn lấy kết quả chỉ một mình Vương Khôi đi lấy. Khi chồng về đến nhà, Lý Quyên hỏi kết quả thế nào, Vương Khôi trả lời mọi chuyện đều bình thường. Vậy nhưng thật kỳ lạ, kể từ đó vợ chồng Lý Quyên bắt đầu ngủ riêng, Vương Khôi ngủ trên sô pha còn Lý Quyên ngủ trên giường. Thấy hai vợ chồng ngủ riêng nên mẹ chồng Lý Quyên cũng không hỏi đến chuyện con cái nữa. Cuộc sống cứ như vậy kéo dài 7 năm, mới đây mẹ Lý Quyên qua đời. Lo xong đám tang của mẹ, Lý Quyên nhất định đòi ly hôn. Cô nói rằng cô không thể chịu nổi cuộc sống như thế này, dù Vương Khôi khuyên Lý Quyên suy nghĩ lại nhưng cô vẫn nhất quyết đòi ly hôn, không còn cách nào khác Vương Khôi đành đồng ý.

Sau khi ly hôn, Vương Khôi để lại căn nhà hiện tại cho Lý Quyên, một lần Lý Quyên dọn dẹp lại nhà cửa và vô tình phát hiện dưới ghế sô pha mà Vương Khôi vẫn nằm ngủ có một tờ giấy. Lý Quyên bàng hoàng khi biết rằng đây chính là kết quả xét nghiệm 7 năm về trước cô và chồng cùng đi khám. Kết quả cho thấy Lý Quyên bị tắc ống dẫn trứng nên khó mang thai, vì không muốn mọi người tạo sức ép cho Lý Quyên nên Vương Khôi đã nói dối rằng kết quả của cả hai hoàn toàn bình thường. Sau khi nhất quyết đòi ly hôn, Lý Quyên phát hiện tờ giấy được Vương Khôi cất giấu 7 năm trời Lý Quyên suy sụp hoàn toàn, cô vội vã gọi điện cho Vương Khôi và hỏi rõ mọi chuyện. Vương Khôi nói rằng sợ Lý Quyên mặc cảm nên anh đã giấu kín. Lý Quyên vô cùng xúc động, cô nói với chồng rằng muốn tái hôn, hai vợ chồng sẽ cố gắng điều trị để sớm có con và mong muốn này của Lý Quyên đã được Vương Khôi đồng ý.

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