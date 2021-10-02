Mới đây, một cựu y tá Nhật Bản thừa nhận rằng đã tiêm thuốc khử trùng cho nhiều bệnh nhân khiến họ bị đầu độc dẫn đến tử vong.

Trang QQ đưa tin, ngày 1/10 truyền thông Nhật Bản đã đăng tải tải thông tin, một cựu y tá ở Yokohama đã nhận tội giết người hàng loạt trong một bệnh viện vào năm 2016. Trong phiên tòa xét xử sơ bộ tại tòa án Yokohama, Ayumi Kuboki – 34 tuổi đã thừa nhận giết hai người đàn ông 88 tuổi và một người phụ nữ 78 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 19/9/2016. Cả ba bệnh nhân này đều nhập viện điều trị sau đó bị nữ y tá Ayumi Kuboki tiêm chất khử trùng dẫn đến tử vong.

Ayumi Kuboki đã tiêm chất khử trùng cho nhiều bệnh nhân khiến họ tử vong

Ngoài ra, Ayumi Kuboki còn "tiêm thuốc độc" cho 4 bệnh nhân khác. Sau khi vụ việc xảy ra, Ayumi Kuboki đã bị tạm giữ và tiến hành kiểm tra tâm thần. Kết luận chỉ ra rằng, tình trạng tâm thần của Ayumi Kuboki đủ để chịu trách nhiệm về tội ác của mình.

Trong phiên tòa mới đây, Ayumi Kuboki đã thừa nhận hành vi giết người hàng loạt của mình

Tại phiên điều trần ngày 1/10, công tố viên nói rằng Ayumi Kuboki hành động như vậy vì cô sợ rằng nếu bệnh nhân chết trong ca trực của mình thì gia đình bệnh nhân sẽ đổ lỗi cho cô. Phía công tố cho biết: “Xem xét các yếu tố như kết quả giám định tâm thần trước khi khởi tố, trạng thái tinh thần của Ayumi Kuboki vẫn bình thường. Dù mắc chứng tự kỷ nhẹ nhưng cô ấy vẫn có thể chịu trách nhiệm”. Được biết ngày 9/11 tới đây tòa án sẽ ra phán quyết cuối cùng cho Ayumi Kuboki.

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