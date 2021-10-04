Vợ là y tá, trước mỗi ca trực đêm đều ôm chồng thắm thiết, vợ vừa đi khuất thì chồng ngã gục xuống đất

Thế giới 04/10/2021 06:58

Mỗi lần trực ca đêm, trước khi ra khỏi nhà vợ đều ôm chồng thắm thiết, vậy nhưng lần sau cùng cô đã khiến chồng ngã lăn ra đất.

Lê Cương năm nay 40 tuổi và cũng là người chồng trong câu chuyện có thật này. Hiện tại, Lê Cương không biết phải giải quyết sự việc đang gặp phải thế nào. Anh đang rất suy sụp và mất phương hướng trong cuộc sống.

Trước đây, Lê Cương và vợ gặp nhau trong bệnh viện, lúc đó anh là bệnh nhân còn vợ là y tá. Dưới sự chăm sóc của cô y tá đặc biệt này, bệnh tình của Lê Cương hồi phục rất nhanh chóng. Sau khi bình phục, Lê Cương đã theo đuổi cô y tá này.

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 Sau khi bình phục, Lê Cương đã quyết định theo đuổi cô y tá xinh đẹp này - Ảnh minh họa: Internet

Lê Cương mất một năm theo đuổi vợ anh mới đồng ý. Vậy nhưng điều rất lạ là mới hẹn hò được một hai tháng thì vợ anh mới là người ngỏ lời muốn cưới. Khi đó Lê Cương cảm thấy hoàn toàn bình thường, anh đồng ý ngay lập tức.

Cuộc sống sau hôn nhân vô cùng hạnh phúc, Lê Cương nghĩ rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Vậy nhưng thời gian gần đây, vợ anh ngày một "quái gở", ngày nào có ca trực đêm, trước khi ra khỏi nhà là cô đều muốn ôm chồng và được chồng ôm.

Đến một ngày, người vợ nói với chồng là bệnh viện đưa cô đi công tác nước ngoài. Trước khi đi, vợ vẫn ôm Lê Cương nhưng lần này cô ôm khá lâu. Sau khi vợ đi, Lê Cương quay trở lại phòng ngủ và ngã gục xuống đất. Tất cả mọi thứ trong phòng ngủ của vợ đều không còn nữa, quần áo của vợ trong tủ quần áo cũng không còn cái nào. Anh choáng váng với những gì đang diễn ra và không hiểu hành động của vợ.

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 Vậy nhưng một ngày, Lê Cương liền ngã quỵ sau khi vợ đi trực ca đêm - Ảnh minh họa: Internet

Lê Cương bất ngờ phát hiện một bức thư và đơn ly hôn trong tủ quần áo. Người vợ viết rằng: “Em xin lỗi, nhiều năm qua đi nhưng em vẫn không thể dối lòng mình được, em vẫn không thể quên người bạn trai đầu tiên của mình. Xin lỗi, chúng ta hãy ly hôn đi”.

Sau khi đọc bức thư, chân tay Lê Cương run rẩy và ngã gục xuống đất, anh gọi điện cho vợ nhưng không thể liên lạc được. Giờ đây, Lê Cương vô cùng đau khổ, anh không dám nói chuyện này với người thân và bạn bè vì sợ họ sẽ chế nhạo. Lê Cương vẫn một lòng muốn tìm được người vợ của mình.

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Từ khóa:   đơn ly hôn ca trực đêm vô cùng hạnh phúc

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