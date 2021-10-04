Đi công viên cùng chồng, người phụ nữ nhặt được viên kim cương trị giá tiền tỷ

Tưởng rằng nhặt được một viên kẹo mềm, người phụ nữ chẳng thể ngờ đã sở hữu một viên kim cương 4.38 carat trong công viên.

Theo CNN, một người phụ nữ đã tìm thấy viên kim cương nặng 4.38 carat tại công viên Crater of Diamonds State ở Arkansas, Mỹ. Phía công viên nói rằng, kể từ năm 1906 đến nay đã có hơn 75.000 viên kim cương được tìm thấy trong công viên này.

Đi công viên cùng chồng, Noreen Wredberg vô tình nhặt được viên kim cương nặng 4.38 carat

Người phụ nữ nhặt được kim cương tên là Noreen Wredberg cho biết: “Tôi và chồng đến đây chơi. Lúc đó tôi không biết đó là kim cương, tôi thấy nó trong suốt và sáng bóng nên đã nhặt nó lên”. Caled Howell, người đứng đầu công viên cho biết: “Viên kim cương này có kích thước bằng một viên kẹo mềm, hình quả lê và có màu vàng chanh”.

Theo Sohu, công viên Crater of Diamonds State ở Arkansas, Mỹ là mỏ kim cương duy nhất trên thế giới mở cửa với thế giới bên ngoài. Kể từ khi mở cửa vào năm 1972 nó đã có lịch sử gần 50 năm. Công viên này cũng có một quy tắc hấp dẫn đó là du khách có thể giữ lại những gì họ tìm thấy trong công viên.

Hiện tại giá trị của viên kim cương này chưa được công bố

Viên kim cương đầu tiên được phát hiện ở công viên này là do một nông dân địa phương phát hiện vào năm 1906. Được biết năm nay đã có 258 viên kim cương được phát hiện trong công viên này. Hiện tại vẫn chưa rõ giá trị của viên kim cương mà Noreen Wredberg tìm thấy. Tuy nhiên theo hồ sơ, một viên kim cương nặng 3.03 carat được tìm thấy trong công viên vào năm 1990 sau đó được cắt thành viên kim cương tròn 1.09 carat và gắn trên một chiếc nhẫn vàng được bán với giá 34.000 đô la Mỹ (gần 800 triệu đồng).

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