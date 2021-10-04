Một cậu bé 3 tuổi bất ngờ nói với mẹ của mình rằng kiếp trước bị xe tông chết khiến người mẹ vô cùng hoảng hốt.

Trên thế giới, ký ức của tiền kiếp liệu có tồn tại hay không vẫn luôn là điều gây tranh cãi. Mới đây, Anna Banana – một bà mẹ đến từ Texas, Hoa Kỳ đã đăng một đoạn video trên mạng xã hội. Cô chia sẻ cuộc trò chuyện của mình với cậu con trai 3 tuổi. Anna cho biết, con trai cô nói với mẹ rằng, cậu bé đã chết trong một vụ tai nạn ở tiền kiếp và sau đó đã đầu thai làm con của cô. Anna nghe xong vô cùng hoảng hốt.

Anna bàng hoàng khi nghe cậu con trai 3 tuổi nói về tiền kiếp của mình

Theo thông tin trên Mirror, Anna cho biết gần đây cô đưa cậu con trai 3 tuổi đi chơi, khi hai mẹ con nói chuyện vui vẻ thì cậu con trai bất ngờ kể một câu chuyện vô cùng đáng sợ. Cậu nói rằng kiếp trước mình đã qua đời trong một vụ tai nạn. Theo lời kể của Anna, cậu bé 3 tuổi thao thao bất tuyệt suốt 10 phút để kể về vụ tai nạn đó. Vì sự việc quá khó tin, Anna hỏi con trai một lần nữa: “Vậy là kiếp trước con đã bị xe tông chết?” cậu con trai vẫn khẳng định điều đó là sự thật.

Cậu bé 3 tuổi khẳng định, kiếp trước cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, video của Anna đã có 2.2 triệu lượt xem và nhận được hơn 7.000 bình luận. Nhiều cư dân mạng cho biết, họ cũng đã từng nghe về những câu chuyện liên quan đến tiền kiếp và họ tin sự việc này có thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-me-hoang-hot-sau-khi-nghe-cau-con-trai-3-tuoi-bat-ngo-noi-ve-cai-chet-tu-kiep-truoc-cua-minh-428780.html