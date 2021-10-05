Ly hôn 10 năm, người đàn ông vô tình phát hiện bí mật động trời từ một câu nói bâng quơ của người hàng xóm

Thế giới 05/10/2021 17:03

10 năm sau khi ly hôn với vợ, người đàn ông phát hiện bí mật động trời nhờ một câu nói bâng quơ của người hàng xóm.

Theo Mạng Hoàn Cầu, tháng 9 năm nay, một người đàn ông ở Tứ Xuyên đã gửi đơn kiện người vợ cũ đến tòa án Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Người đàn ông này đã kiện người vợ cũ đòi tranh chấp bồi thường thiệt hại sau 10 năm ly hôn.

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 Người đàn ông bàng hoàng phát hiện ra điều bí mật sau 10 năm ly hôn với vợ cũ

Người đàn ông này và vợ cũ ly hôn năm 2011, khi đó hai người có một người con được sinh ra trong thời gian hai người là vợ chồng. Khi đó tòa án phán quyết đứa trẻ 2 tuổi sẽ được người chồng nuôi dưỡng. 10 năm qua, người đàn ông này vẫn luôn tận tâm chăm sóc đứa con trai của mình.

Cho đến một ngày, khi người đàn ông đón con trai từ trường về nhà như thường lệ thì gặp một người hàng xóm. Người hàng xóm bâng quơ nói một câu: “Con trai cậu sao càng lớn càng không giống cậu nhỉ?”. Từ một câu nói vô tình của người hàng xóm, người đàn ông cũng nhìn lại cậu con trai và bắt đầu nghi ngờ.

Sau nhiều lần suy nghĩ, người đàn ông này quyết định đưa con trai đi xét nghiệm DNA. Hai đơn vị kiểm tra đều cho kết quả hai người không phải là bố con ruột. Người đàn ông vô cùng bàng hoàng trước kết quả này và quyết định kiện người vợ cũ ra tòa.

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 Anh quyết định kiện vợ cũ ra tòa và đòi tiền bồi thường thiệt hại 

Anh yêu cầu phía vợ cũ phải trả lại toàn bộ chi phí sinh hoạt, tiền học hành và các chi phí khác hơn 10 năm qua của đứa trẻ, phí khám thai trong khi hai người còn chung sống tổng cộng là 390.000 nhân dân tệ (khoảng 1.4 tỷ đồng). Đồng thời phía vợ cũ cũng phải bồi thường những tổn thất tinh thần cho người đàn ông này 100.000 nhân dân tệ nữa (khoảng 360 triệu đồng).

Hiện tại người vợ cũ đã tái hôn, trong phiên tòa người phụ nữ cho biết, khi đó cô vừa kết thúc một mối quan hệ tình cảm, chẳng bao lâu sau đã kết hôn với nguyên đơn. Người phụ nữ này đồng ý nhận lại đứa con và trả cho chồng cũ tổng số tiền là 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).

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Từ khóa:   xét nghiệm DNA kết hôn bồi thường thiệt hại

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