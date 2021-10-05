Một bé gái một tuổi rưỡi đã bị một người đàn ông cưỡng hiếp đến chết trong lúc mẹ vẫn còn thản nhiên gọi món ăn.

Theo Sohu, một người phụ nữ họ Hoàng ở Giang Tô đã đăng một bài viết trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo lời kể của Hoàng, cô con gái một tuổi rưỡi của cô đã bị một người đàn ông khá thân thiết với Hoàng cưỡng hiếp đến chết.

Cô con gái một tuổi rưỡi của Hoàng đã bị người quen của mẹ cưỡng hiếp đến chết

Nguồn tin này cho hay, Hoàng và người đàn ông họ Dương là bạn bè. Trước khi sự việc xảy ra, Hoàng thấy con gái thương có vết bầm tím trên mặt. Hoàng hỏi Dương về việc này thì Dương nói rằng vì quá yêu trẻ con nên đã hôn vào má cô bé.

Vào ngày xảy ra sự việc, Hoàng đưa con gái cùng Dương đến một nhà hàng ở địa phương. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Dương mượn cớ đi vệ sinh và ôm theo con gái của Hoàng. Lúc đầu Hoàng phản đối nhưng do quá thân quen với Dương nên sau đó đã đồng ý. Hoàng không nghĩ ngợi nhiều, cô ngồi gọi món ăn đợi Dương đưa con gái trở lại.

Chờ đợi khá lâu mà Dương và con gái chưa ra khỏi nhà vệ sinh, Hoàng gọi điện cho Dương và yêu cầu người bạn này bế con gái quay trở lại. Điều mà Hoàng không thể ngờ đó là vào thời điểm này, Dương đang thực hiện hành vi thú tính của mình với cô bé một tuổi rưỡi. Khi Hoàng phát hiện ra thì con gái đã tử vong.

Sự việc này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng

Hoàng cho biết thêm, sau khi biết con gái Hoàng đã qua đời, Dương đã gợi ý để Hoàng lo hỏa táng cho cô bé càng sớm càng tốt. Chính điều này đã khiến Hoàng nghi ngờ sau đó báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo của Hoàng, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Dương để thẩm vấn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phut-so-y-cua-nguoi-me-khien-con-gai-mot-tuoi-ruoi-bi-nguoi-quen-cuong-hiep-den-chet-trong-nha-ve-sinh-428966.html