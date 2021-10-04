Cư dân mạng 'trợn tròn mắt' trước cuộc phẫu thuật lấy hơn 1kg đinh, ốc vít trong dạ dày của một người đàn ông

Thế giới 04/10/2021 13:01

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Klaipeda (Litva), các bác sĩ đã thực hiện thành công một cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng để lấy tất cả các dị vật gồm đinh, ốc vít, dao cạo, đai gỗ ra khỏi dạ dày của một người đàn ông.

Vào ngày 30/9/2021, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Klaipeda (Litva) - Sarunas Dailidenas cho biết đã thực hiện một cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng để lấy tất cả các dị vật gồm đinh, ốc vít, dao cạo, đai gỗ ra khỏi dạ dày của một người đàn ông (giấu tên). Thông tin cho biết tổng số dị vật nặng hơn 1kg.

Được biết, dị vật trong dạ dày hoặc đường tiêu hóa không phải là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, trường hợp của người đàn ông này là "chưa từng có" vì khối lượng dị vật trong cơ thể quá nhiều.

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Các bác sĩ đã phải phẫu thuật để lấy tất cả các dị vật ra khỏi dạ dày của người đàn ông Litva - Ảnh: BBC

Trước khi được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Tuy nhiên, bệnh nhân không tiết lộ sự việc rằng mình từng nuốt các dị vật như đinh, ốc vít. Vì vậy, chỉ sau khi có kết quả chụp X-quang, các bác sĩ mới phát hiện tình trạng và tiến hành phẫu thuật gấp. Theo chia sẻ, trong hơn 1kg dị vật, có vật thể dài đến 10cm.

"Vì nội soi không thể lấy được lượng dị vật lớn như vậy ra khỏi dạ dày, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ và chúng tôi đã thành công lấy tất cả đinh, ốc vít, đai gỗ ra khỏi dạ dày bệnh nhân", bác sĩ Sarunas Dailidenas cho biết.

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Bức ảnh được cung cấp bởi bệnh viện cho thấy, đa số các dị vật là đinh, vít ốc và một số vật thể kim loại - Ảnh: BBC

Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện Đại học Klaipeda. Được biết, người đàn ông mắc chứng nghiện rượu kinh niên. Ông bắt đầu nuốt các dị vật như đinh, ốc vít từ 1 tháng trước nhưng không rõ nguyên nhân khiến ông phải nuốt các vật như vậy.

Bác sĩ Sarunas cho biết, dị vật trong đường tiêu hóa hoặc dạ dày không phải trường hợp hiếm gặp. Nhiều người có thói quen ngậm kim bằng môi trong lúc may vá, sau đó quên mất và lỡ nuốt khiến họ phải được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. 

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