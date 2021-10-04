'Lạm dụng' thức ăn nhanh, nam thanh niên phải trả giá đắt: 'Máu chuyển màu trắng sữa'

Thế giới 04/10/2021 07:05

Tại Trung Quốc, một nam thanh niên tên là Tiểu Lâm được chẩn đoán là mắc bệnh viêm tụy cấp, tăng mỡ máu. Nguyên nhân chính là thói quen ăn uống thất thường, đặc biệt thích ăn những đồ ăn nhiều calo như gà rán, đồ uống có ga,...

Đồ ăn nhanh thực sự là món ăn vô cùng tiện lợi, khoái khẩu với các bạn trẻ, công chức... trong thời đại công nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, đồ ăn nhanh không phải là loại thực phẩm hoàn toàn tốt cho sức khỏe và có nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm tới tính mạng là điều không tránh khỏi.

 

Mới đây, anh Tiểu Lâm sống ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa chẩn đoán mắc bệnh viêm tụy cấp, tăng mỡ máu. Theo chia sẻ, anh chàng quá bận làm việc nên không có thời gian tự nấu nướng. Thông thường, để đảm bảo 3 bữa một ngày, anh Lâm thường ăn hàng hoặc gọi món trên các ứng dụng gọi đồ ăn cho nhanh. Song, hành động này lại gieo mầm tai họa sức khỏe cho chàng trai.

 

Ngày xảy ra sự việc, Tiểu Lâm cảm thấy đau bụng dữ dội. Tuy nhiên, do vừa mới cố ăn hết món thủ lợn xong nên anh nghĩ rằng mình đau bụng vì ăn quá no, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc cho tiêu bớt thì sẽ đỡ đau. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu nhưng Tiểu Lâm vẫn không thấy đỡ, ngược lại cảm thấy bụng càng lúc càng chướng, đau tức hơn.

 

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết rằng Tiểu Lâm mắc bệnh viêm tụy cấp, tăng mỡ máu: "Máu của chàng trai đã chuyển sang màu trắng đục". Đây là loại bệnh còn gọi là hiện tượng "máu sữa".

Bác sĩ cho biết, khi Tiểu Lâm đến bệnh viện, chất béo trung tính trong huyết thanh cao tới 82,82mmol/L, cao hơn nhiều so với giá trị bình thường là 0,44-1,80mmol/L, cần phải điều trị ngay lập tức.

 

'Lạm dụng' thức ăn nhanh, nam thanh niên phải trả giá đắt: 'Máu chuyển màu trắng sữa' - Ảnh 1 

Sau đó, Tiểu Lâm cũng thú nhận rằng, anh ăn uống rất thất thường lại đặc biệt thích ăn những đồ ăn nhiều calo như gà rán, đồ uống có ga, cứ đặt đồ qua ứng dụng là sẽ gọi những món nhiều dầu mỡ. Mặc dù biết những món này có hại nhưng vẫn không nhịn được mồm, không ngờ tích tụ lâu ngày dẫn đến bệnh tật thật sự. Hiện tại, Tiểu Lâm vẫn đang nằm viện điều trị và hồi phục tốt.

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Từ khóa:   Đồ ăn nhanh bệnh có hại cho sức khỏe bệnh viêm tụy cấp

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