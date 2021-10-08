Phụ nữ tiêm hai mũi vaccine Pfizer có mức độ 'chắn Covid-19' lâu dài hơn nam giới

Thế giới 08/10/2021 15:29

Nghiên cứu mới phát hiện ra những phụ nữ được tiêm cả hai mũi vaccine Pfizer-BioNTech có mức độ ngăn ngừa virus corona cao hơn so với nam giới cùng tiêm loại vaccine này.

Dẫn tin từ nghiên cứu của Tạp chí Y học New England khảo sát 4.800 chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã tiêm vaccine Covid-19 ở Israel từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2021 cho biết, phụ nữ 65 tuổi trở lên có số lượng kháng thể cao hơn nam giới ở cùng độ tuổi, ở mức 46% so với 37%.

Từ kết quả này, các chuyên gia nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù kháng thể chống lại SARS-CoV-2 giảm ở cả hai giới 80 ngày sau khi tiêm liều thứ hai, phụ nữ vẫn có số lượng kháng thể cao hơn.

tiem vaccine Covid-19

Trong một báo cáo khác được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, các nghiên cứu cũng phát hiện và cho thấy hiệu quả của vaccine Pfizer giảm xuống dưới 50% sau khoảng 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai. Nghiên cứu được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho phép tiêm nhắc lại vaccine Pfizer cho những người từ 65 tuổi trở lên cũng như những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn.

tiem vaccine Covid-19 1

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tuần trước cũng đã đưa ra khuyến cáo thúc giục phụ nữ mang thai đi tiêm phòng trong nỗ lực đối phó với thông tin sai lệch, vốn làm giảm tỷ lệ tiêm chủng ở phụ nữ đang mang thai hoặc có ý định mang thai.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng phụ nữ mang thai có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn khi nhiễm Covid-19, do đó phụ nữ mang thai nên cân nhắc giữa lợi ích của việc chủng ngừa và nguy cơ tiềm ẩn khi tiêm vắc xin để có thể đưa ra quyết định.

Ảnh: Internet

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Nhóm người có khả năng mắc Covid-19, nhập viện, tử vong cao hơn dù đã tiêm vaccine đầy đủ

Theo các chuyên gia y tế, để chiến thắng và đẩy lùi đại dịch Covid-19, vaccine vẫn là chìa khóa. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận các trường hợp đã được tiêm vaccine vẫn mắc Covid-19.

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Từ khóa:   tiêm vaccine Covid-19 sức khỏe phụ nữ ngăn ngừa bệnh

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