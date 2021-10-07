Hai quốc gia dừng tiêm vaccine Moderna cho đối tượng trẻ tuổi: Xuất hiện tác dụng phụ tim mạch hiếm gặp

Thế giới 07/10/2021 09:50

Thụy Điển và Đan Mạch cho biết họ hiện khuyến nghị sử dụng vaccine Comirnaty của Pfizer/ BioNTech để thay thế cho vaccine Moderna.

Theo nguồn tin từ Reuters, hôm qua 6/10, Thụy Điển và Đan Mạch cho biết họ đang tạm dừng sử dụng vaccine COVID-19 của Moderna cho các nhóm người trẻ tuổi sau khi có báo cáo về các tác dụng phụ tim mạch hiếm gặp.

Cụ thể, cơ quan y tế Thụy Điển cho biết họ sẽ tạm dừng sử dụng Moderna cho những người sinh năm 1991 muộn hơn vì dữ liệu cho thấy sự gia tăng các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim ở thanh thiếu niên được tiêm vaccine này.

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Ảnh minh họa: Internet

"Mối liên hệ đặc biệt rõ ràng khi nói đến vaccine Spikevax của Moderna, đặc biệt là sau liều thứ hai", cơ quan y tế Thụy Điển cho biết, đồng thời nói thêm rằng nguy cơ bị ảnh hưởng là rất nhỏ.

Tại Đan Mạch, các nhà chức trách nước này cho hay, họ đã quyết định tạm dừng tiêm vaccine Moderna cho những người dưới 18 tuổi theo "nguyên tắc phòng ngừa".

Cơ quan y tế Đan Mạch cho biết trong dữ liệu sơ bộ, có nghi ngờ về nguy cơ viêm tim tăng lên khi tiêm vaccine Moderna".

Cơ quan này đề cập đến dữ liệu của một nghiên cứu Bắc Âu chưa được xuất bản, sẽ được gửi đến Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) để đánh giá thêm. Dữ liệu cuối cùng dự kiến được công bố trong vòng một tháng tới, cơ quan này nói thêm.

Cơ quan y tế Đan Mạch cho biết họ đã đưa ra quyết định ngay cả khi "viêm tim là một tác dụng phụ cực kỳ hiếm gặp, thường có diễn biến nhẹ và tự khỏi".

Ngay sau khi thông tin 2 quốc gia châu Âu dừng tiêm Moderna cho người trẻ tuổi, cổ phiếu của Moderna giảm 4,9% xuống còn 316,11 USD trong giao dịch buổi chiều ngày 6/10.

Người phát ngôn của Moderna cho biết trong một email rằng công ty đã biết về quyết định của các cơ quan quản lý y tế Đan Mạch và Thụy Điển về việc tạm dừng sử dụng vaccine của họ ở những người trẻ tuổi vì nguy cơ viêm cơ tim và/hoặc viêm màng ngoài tim hiếm gặp.

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Ảnh minh họa: Internet

"Đây thường là những ca bệnh nhẹ và bệnh nhân có xu hướng hồi phục trong một thời gian ngắn sau khi điều trị và nghỉ ngơi theo đúng tiêu chuẩn. Nguy cơ viêm cơ tim tăng lên đáng kể đối với những người nhiễm COVID-19 và tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo vệ chống lại điều này", người phát ngôn của Moderna nói.

Thụy Điển và Đan Mạch cho biết họ hiện khuyến nghị sử dụng vaccine Comirnaty của Pfizer/ BioNTech để thay thế.

 

 

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