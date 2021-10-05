Thuốc AZD7442 của hãng dược AstraZeneca chứa các kháng thể được phát triển nhân tạo, được thiết kế để có thể tồn tại trong cơ thể người sử dụng nhiều tháng, giúp cơ thể cô lập virus trong trường hợp nhiễm bệnh.

Hãng Reuters đưa tin, ngày 5/10, hãng dược phẩm Anh - Thụy Điển cho biết hồ sơ bao gồm dữ liệu giai đoạn thử nghiệm mới nhất, cho thấy thuốc điều trị Covid-19 của AstraZeneca, có tên AZD7442, giúp ngăn ngừa triệu chứng trên 77% người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, hãng này cho hay, AZD7442 là dạng thuốc tiêm sử dụng công nghệ kháng thể. Loại thuốc này được sử dụng cho người không phát triển phản ứng miễn dịch sau khi tiêm vaccine. Ngoài ra, thuốc có thể dùng để tăng cường hệ miễn dịch đối với những người đã tiêm vaccine,

Thuốc AZD7442 chứa các kháng thể được phát triển nhân tạo, được thiết kế để có thể tồn tại trong cơ thể người sử dụng nhiều tháng, giúp cơ thể cô lập virus trong trường hợp nhiễm bệnh.

Ảnh minh họa: The Indian Express

Đáng chú ý, kết quả thử nghiệm AZD7442 được lấy 3 tháng sau ngày người tham gia thử nghiệm sử dụng thuốc. Hãng dược cho biết với phương pháp tiên tiến và công nghệ được đảm bảo an toàn, kỳ vọng AZD7442 có thể mang lại hiệu quả bảo vệ kéo dài một năm.

AstraZeneca cho biết đang đàm phán thỏa thuận cung cấp thuốc AZD7442 với Mỹ và chính phủ nhiều quốc gia khác.

Thuốc điều trị Covid-19 sử dụng cùng loại kháng thể trên AZD7442 cũng đang được nghiên cứu phát triển bởi nhiều hãng dược phẩm như Regeneron, Eli Lilly hay GlaxoSmithKline. Tuy nhiên, AstraZeneca đang dẫn đầu cuộc đua.

Nếu được cấp phép, AZD7442 sẽ là một chiến thắng vang dội cho AstraZeneca, trong bối cảnh vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm này vẫn chưa được cấp phép sử dụng tại Mỹ.

Trước đó, vào tháng 7, AstraZeneca cho biết hãng này hy vọng nhà chức trách Mỹ sẽ cấp phép sử dụng vaccine của hãng trong nửa cuối năm 2021.

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