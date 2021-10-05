Hiệu quả của vaccine Pfizer giảm còn 48% sau 6 tháng, chuyên gia khẳng định: 'Sự sụt giảm do hiệu quả giảm dần chứ không phải do các biến thể dễ lây lan hơn'

Thế giới 05/10/2021 09:50

Hiệu quả của vaccine Pfizer chống lại biến thể Delta là 93% sau tháng đầu tiên, giảm xuống 53% sau bốn tháng, theo dữ liệu mới. Đối với các biến thể coronavirus khác, hiệu quả giảm từ 97% xuống 67% sau bốn tháng.

Mới đây, một bài viết trên Reuters công bố nghiên cứu về hiệu quả của vaccine Pfizer / BioNTech trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19 giảm từ 88% xuống 47% sau sáu tháng tiêm liều thứ hai.

Dữ liệu mới vừa được xuất bản trên tạp chí y khoa Lancet, trước đó đã được công bố vào tháng 8 để chờ bình duyệt.

Dữ liệu mới cho thấy hiệu quả của vaccine Pfizer trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong vẫn cao - ở mức 90% - trong ít nhất sáu tháng, ngay cả khi đối mặt với biến thể Delta rất dễ lây lan.

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Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cho biết sự sụt giảm này là do hiệu quả giảm dần chứ không phải do các biến thể dễ lây lan hơn.

Để có được những dữ liệu này, các nhà nghiên cứu từ công ty dược Pfizer và tập đoàn y tế Kaiser Permanente của Mỹ đã xem xét hồ sơ sức khỏe điện tử của khoảng 3,4 triệu người từ tháng 12 năm 2020 (khi vaccine này lần đầu tiên được tiêm) đến tháng 8 năm 2021. Tất cả đều là thành viên của Kaiser Permanente khu vực Nam California.

Tiến sĩ Luis Jodar, Giám đốc Y tế về Phát triển vaccine và Vấn đề y học/khoa học của Pfizer, cho biết: "Phân tích cụ thể về từng biến thể của chúng tôi cho thấy rõ ràng rằng vaccine Pfizer / BioNTech có hiệu quả chống lại tất cả các biến thể đáng lo ngại, bao gồm cả biến thể Delta".

Một hạn chế tiềm ẩn của nghiên cứu là thiếu dữ liệu về việc tuân thủ hướng dẫn đeo khẩu trang cũng như dữ liệu về và nghề nghiệp của người tham gia nghiên cứu. Điều này có thể ảnh hưởng đến tần suất xét nghiệm và khả năng tiếp xúc với virus.

Hiệu quả của vaccine Pfizer chống lại biến thể Delta là 93% sau tháng đầu tiên, giảm xuống 53% sau bốn tháng, theo dữ liệu mới. Đối với các biến thể coronavirus khác, hiệu quả giảm từ 97% xuống 67% sau bốn tháng.

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Ảnh minh họa: Internet

"Đối với chúng tôi, điều đó cho thấy Delta không phải là một biến thể trốn tránh hoàn toàn sự bảo vệ của vaccine", Sara Tartof, trưởng nhóm nghiên cứu, đến từ Khoa Nghiên cứu và Đánh giá của Kaiser Permanente Nam California, cho biết. "Nếu biến thể này trốn miễn dịch, có lẽ chúng ta sẽ không thấy được khả năng bảo vệ cao sau khi tiêm chủng, bởi vì tiêm chủng sẽ không hiệu quả trong trường hợp đó. Khả năng bảo vệ ban đầu sẽ thấp và duy trì ở mức thấp".

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép sử dụng liều tăng cường của vaccine Pfizer - BioNTech cho người lớn tuổi và một số người Mỹ có nguy cơ mắc bệnh cao. Các nhà khoa học đã kêu gọi cần có thêm dữ liệu để xem xét liều tăng cường có nên được khuyến khích cho tất cả mọi người hay không.

Một nghiên cứu khác công bố hôm 30/9 cũng cho thấy các kháng thể tạo ra nhờ vaccine Pfizer ở một số người đã biến mất sau 6 tháng. Nghiên cứu này chưa được bình duyệt và có một hạn chế là số người tham gia không nhiều, chỉ 46 người.

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Từ khóa:   Pfizer biến thể Delta COVID-19

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