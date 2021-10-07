Nhóm người có khả năng mắc Covid-19, nhập viện, tử vong cao hơn dù đã tiêm vaccine đầy đủ

Thế giới 07/10/2021 14:11

Theo các chuyên gia y tế, để chiến thắng và đẩy lùi đại dịch Covid-19, vaccine vẫn là chìa khóa. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận các trường hợp đã được tiêm vaccine vẫn mắc Covid-19.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, nghiên cứu mới của Phòng thí nghiệm y tế London đã tìm ra nguyên nhân của việc tại sao mức độ các ca bệnh COVID-19 không đồng đều và tại sao nhiều người đã tiêm đầy đủ vắc xin vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh.

Cụ thể, tiến sĩ Quinton Fivelman - phụ trách khoa học thuộc Phòng thí nghiệm y tế London - cho biết hơn 82% người trưởng thành ở Vương quốc Anh đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19, song điều này không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ thoát được những tác động tồi tệ nhất từ việc nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tiến sĩ Fivelman cho biết mặc dù số người tử vong và nhập viện do COVID-19 đã giảm đáng kể do tỉ lệ người đã được tiêm vắc xin đầy đủ ngày càng ở mức cao hơn, nhưng nghiên cứu mới đã xác định rằng hệ thống miễn dịch của mỗi người là khác nhau.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, dẫn tin từ nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí World Psychiatry, do nhóm chuyên gia tại Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy (NIDA), thuộc NIH, phối hợp Đại học Case Western Reserve (Cleveland, Ohio) thực hiện trên những người được tiêm chủng từ ngày 1/12/2020 đến ngày 14/8/2021, phân tích trên 3 nhóm: F0 bị rối loạn sử dụng (nghiện) chất kích thích, người nghiện chất kích thích, người không mắc Covid-19 trước khi tiêm chủng.

Nghiên cứu xác định tỷ lệ người mắc Covid-19 sau ít nhất 14 ngày tiêm mũi vaccine cuối cùng. Khi đánh giá những người nghiện chất kích thích, các chuyên gia tính toán thêm yếu tố về nhân khẩu học, kinh tế xã hội (bất ổn nhà ở, việc làm), bệnh mạn tính (huyết áp cao, tim mạch, béo phì, tiểu đường).

Từ đây, nghiên cứu phát hiện 7% người bị rối loạn sử dụng chất kích thích mắc Covid-19 dù đã tiêm vaccine. Con số này ở người bình thường là 3,6%. Ngoài ra, nguy cơ mắc Covid-19 sau tiêm cũng khác nhau ở từng nhóm nghiện chất kích thích: thuốc lá (6,8%), cần sa (7,8%). 

Khi các bệnh lý mạn tính, đặc điểm kinh tế xã hội bất lợi được kiểm soát, tỷ lệ người bị lây nhiễm đột phá giảm xuống. Song, người nghiện cần sa vẫn có nguy cơ mắc Covid-19 sau tiêm vaccine cao hơn 55% so với nhóm còn lại. Giả thuyết của nhóm là cần sa gây tác động bất lợi lớn nhất với chức năng miễn dịch, phổi, từ đó góp phần tăng nguy cơ mắc Covid-19 sau tiêm vaccine.

Nhóm bị rối loạn sử dụng chất kích thích cũng có nguy cơ trở nặng cao khi mắc Covid-19 sau tiêm vaccine. Trong số này, 22,5% phải nhập viện; 1,7% tử vong. Tỷ lệ tương ứng ở người bị rối loạn sử dụng chất kích thích nhưng không mắc Covid-19 là 1,6% và 0,5%.

COVID-19 2
Ảnh minh họa: Internet

Vaccine Covid-19 ra đời và dần trở nên phổ biến, giúp ngăn ngừa F0 trở nặng. Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả của các vaccine Covid-19 không bao gồm người lạm dụng chất kích thích, gây nghiện. Nhiều người trong nhóm này bị suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh lý khác đồng thời. Do đó, họ không nằm trong nhóm được nghiên cứu khi thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19. 

Thông thường, khi tiêm đủ hai liều vaccine, cơ thể sẽ tạo ra kháng thể đáp ứng miễn dịch. Song, một số người bị suy giảm miễn dịch, dù đã tiêm vaccine, cơ thể của họ vẫn không tạo ra đủ kháng thể.

Giới chuyên gia vẫn chưa hiểu rõ cơ chế của hiện tượng này. Khả năng đáp ứng kháng thể giảm có thể do hệ miễn dịch kém. Thuốc mà bệnh nhân đang dùng cũng có thể gây ảnh hưởng tác dụng của vaccine.

Theo các chuyên gia, đây là giả thuyết hợp lý nhất giải thích về tình trạng nhiều người bị rối loạn sử dụng chất kích thích mắc Covid-19 sau tiêm chủng.

Những người đã tiêm vaccine Covid-19 mà vẫn mắc bệnh được gọi là hiện tượng nCoV xuyên qua hàng rào miễn dịch (breakthrough infection).

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến cáo: "Vaccine được phê duyệt có hiệu quả cao, nhưng vẫn có những trường hợp mắc Covid-19 do virus xuyên qua hàng rào miễn dịch, đặc biệt trước khi đạt được miễn dịch cộng đồng đủ để giảm nguy cơ lây nhiễm".

“Tiêm chủng vẫn có hiệu quả cao với người bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Nguy cơ mắc Covid-19 sau tiêm ở những người này là rất thấp, song, cao hơn nhóm không sử dụng. Do đó, chúng tôi vẫn khuyến khích tất cả người dân đều nên tiêm vaccine. Ngoài ra, người dân, đặc biệt là nhóm bị rối loạn sử dụng chất kích thích, cần tiếp tục sử dụng các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa lây nhiễm nCoV”, TS Nora D. Volkow, Giám đốc NIDA, tác giả chính của nghiên cứu cho hay.

 

Hai quốc gia dừng tiêm vaccine Moderna cho đối tượng trẻ tuổi: Xuất hiện tác dụng phụ tim mạch hiếm gặp

Hai quốc gia dừng tiêm vaccine Moderna cho đối tượng trẻ tuổi: Xuất hiện tác dụng phụ tim mạch hiếm gặp

Thụy Điển và Đan Mạch cho biết họ hiện khuyến nghị sử dụng vaccine Comirnaty của Pfizer/ BioNTech để thay thế cho vaccine Moderna.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 đối tượng dễ mắc COVID-19 vaccine COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích