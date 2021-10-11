Hai đứa trẻ cùng 'quyên sinh' nhảy từ tầng 29 tự tử chỉ vì một lý do khiến nhiều người chua xót

Thế giới 11/10/2021 12:12

Tại Trung Quốc, cư dân mạng vô cùng bàng hoàng và đau lòng khi chứng kiến cái chết thương tâm của hai đứa trẻ chưa đầy 15 tuổi. Trước khi mất, hai chị em đã để lại bức thư tuyệt mệnh chỉ với một lý do là không muốn làm bài tập về nhà.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng bàng hoàng trước cái chết thương tâm của hai đứa trẻ. Cụ thể, vào ngày 7/10, người dân sống tại một tòa chung cư tại thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, bỗng nghe thấy tiếng “bụp” lớn phía sau tòa nhà. Sau khi chạy ra xem, mọi người phát hiện hai bé gái đã nằm bất động. Tuy nhiên, khi được đưa tới Bệnh viện nhân dân Phong Thành thì 2 đứa trẻ đã không còn dấu hiệu sinh tồn.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, hai nạn nhân là chị em ruột, bao gồm bé gái 12 tuổi và bé trai 10 tuổi, đã rơi từ tầng 29 xuống dưới đất.

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Người dân xung quanh đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi 2 đứa trẻ nhỏ đột ngột rơi từ tầng 29 - Ảnh: Internet

Được biết, vào khoảng 17h50 ngày 7/10, sau khi ăn cơm xong, hai nạn nhân là 2 chị em họ Du, bé gái 12 tuổi và bé trai mới 10 tuổi, vào phòng ngủ xem tivi như thường lệ. Ở thời điểm hai chị em rơi đột ngột từ tầng 29, trong nhà chỉ có bà nội là người lớn và bà đang rửa bát trong bếp.

Khi khám xét phòng riêng của chúng, mọi người đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh và bước đầu xác định hai chị em đã tự vẫn. Thế nhưng, điều khiến mọi người đau xót hơn cả chính là nội dung trong bức thư tuyệt mệnh mà hai chị em để lại. Lý do hai đứa trẻ quyết định cùng nhau nhảy lầu tự tử là vì "không muốn phải làm bài tập về nhà nữa". Bên cạnh đó, trong thư hai chị em còn nêu rõ muốn để lại từng di vật của mình cho ai sau khi qua đời.

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Lá thư tuyệt mệnh của hai chị em để lại trước khi chết - Ảnh: Internet

Cái chết của hai đứa trẻ khiến dư luận nước này không khỏi xót xa và tiếc thương. Song, vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở sâu sắc đến các bậc phụ huynh và người lớn nói chung rằng việc giáo dục tâm lý và quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con em là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Chứng trầm cảm ở trẻ em là một vấn đề không thể xem nhẹ, đặc biệt là hiện nay trẻ nhỏ phải đối mặt với áp lực học tập rất lớn từ cả bố mẹ lẫn thầy cô. Để có thể phát hiện và ngăn chặn tình trạng này tốt nhất, các bậc phụ huynh cũng nên tìm hiểu rõ về nguyên nhân, biểu hiện của bệnh để hỗ trợ bé kịp thời.  

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