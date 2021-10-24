Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ

Mới đây, cựu người mẫu Phan Như Thảo khoe clip tập thể dục ở nhà. Bà mẹ một con cho biết, cô giảm được 11kg sau nhiều tháng kiên trì tập luyện.

"11 lấp ló lấp ló. Nhiều bạn hỏi mình giảm cân như thế nào, chờ mình thành công đúng số ký mong muốn, rồi mình sẽ có một chia sẻ chi tiết cho các bạn muốn giảm giống mình nha, còn xí nữa thôi hà", Phan Như Thảo viết.

Dù được nhiều người hỏi bí quyết giảm cân nhưng bà xã Đức An quyết không nói bí kíp cho tới khi cân nặng về tới mức mong muốn.

Không những thế, cô còn đăng tải loạt ảnh hồi "mập ú". Theo cựu mẫu, cô muốn đăng tải những tấm hình đó lên mạng với mục đích nhắc nhở bản thân. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Trang Trần, Vũ Khắc Tiệp... cũng dành lời khen cho sự nỗ lực của cựu người mẫu.

Tổ ấm nhỏ của cựu mẫu 8X.

Phan Như Thảo từng là người mẫu, diễn viên của các bộ phim truyền hình. Mọi người còn biết đến cô qua việc làm gương mặt đại diện cho các hãng thời trang. Trước khi sinh bé gái bụ bẫm cho đại gia Đức An, cô từng sở hữu vóc dáng chuẩn với mức cân nặng quanh quẩn 52kg.

Nhưng khi mang bầu, cân nặng đỉnh điểm của cô lên đến mức 85kg. Sau khi sinh xong cho đến hiện tại, cân nặng của cô vẫn mãi ở mức 70kg. Cô cho biết hiện tại chưa có động lực giảm cân và được chồng chăm sóc khéo nên số cân nặng mới ngày càng tăng như vậy.

Loạt ảnh thời "mập mạp" của cô.

Khi đăng tải hình ảnh "mập ú", Phan Như Thảo bị chê bai vóc dáng kém đẹp, xồ xề, thậm chí có người còn nhận xét Phan Như Thảo béo, già khi ngồi bên cạnh con gái trông giống như hai bà cháu. Trước đó, cựu người mẫu cũng gây tranh cãi khi xuất hiện tại một sự kiện với vẻ ngoài phát tướng, mũm mĩm.

Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi chân dài gốc Cà Mau không còn sở hữu thân hình thon thả gợi cảm ngày nào. Thậm chí còn có ý kiến công kích đầy ác ý về thân hình của bà mẹ một con.

Tháng 8/2021, Phan Như Thảo khiến dân mạng "mắt chữ O, miệng chữ A" khi xuất hiện với vẻ ngoài khá thon gọn. Theo chia sẻ, chân dài 8X giảm được 6kg trong hơn 1 tháng.

Thành quả tập luyện vào tháng 8 vừa qua của Phan Như Thảo.

Mỗi ngày, bà mẹ trẻ ăn 1 bữa cơm, còn lại là thực phẩm ăn kiêng như cháo yến mạch, trái cây, nước hoa quả... Đặc biệt, lần giảm cân này của Phan Như Thảo nhận được sự ủng hộ từ ông xã.