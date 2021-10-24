Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ

Hậu trường 24/10/2021 18:44

Được biết, vợ tư đại gia Đức An đã giảm được 11kg nhờ sự kiên trì.

Mới đây, cựu người mẫu Phan Như Thảo khoe clip tập thể dục ở nhà. Bà mẹ một con cho biết, cô giảm được 11kg sau nhiều tháng kiên trì tập luyện.

Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ - Ảnh 1
Phan Như Thảo khoe vòng eo thon gọn.

 

Dù được nhiều người hỏi bí quyết giảm cân nhưng bà xã Đức An quyết không nói bí kíp cho tới khi cân nặng về tới mức mong muốn.  

"11 lấp ló lấp ló. Nhiều bạn hỏi mình giảm cân như thế nào, chờ mình thành công đúng số ký mong muốn, rồi mình sẽ có một chia sẻ chi tiết cho các bạn muốn giảm giống mình nha, còn xí nữa thôi hà", Phan Như Thảo viết.

Không những thế, cô còn đăng tải loạt ảnh hồi "mập ú". Theo cựu mẫu, cô muốn đăng tải những tấm hình đó lên mạng với mục đích nhắc nhở bản thân. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Trang Trần, Vũ Khắc Tiệp... cũng dành lời khen cho sự nỗ lực của cựu người mẫu. 

Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ - Ảnh 2
Tổ ấm nhỏ của cựu mẫu 8X.

 

Phan Như Thảo từng là người mẫu, diễn viên của các bộ phim truyền hình. Mọi người còn biết đến cô qua việc làm gương mặt đại diện cho các hãng thời trang. Trước khi sinh bé gái bụ bẫm cho đại gia Đức An, cô từng sở hữu vóc dáng chuẩn với mức cân nặng quanh quẩn 52kg.

Nhưng khi mang bầu, cân nặng đỉnh điểm của cô lên đến mức 85kg. Sau khi sinh xong cho đến hiện tại, cân nặng của cô vẫn mãi ở mức 70kg. Cô cho biết hiện tại chưa có động lực giảm cân và được chồng chăm sóc khéo nên số cân nặng mới ngày càng tăng như vậy.

Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ - Ảnh 3

Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ - Ảnh 4

Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ - Ảnh 5

Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ - Ảnh 6

Loạt ảnh thời "mập mạp" của cô.

Khi đăng tải hình ảnh "mập ú", Phan Như Thảo bị chê bai vóc dáng kém đẹp, xồ xề, thậm chí có người còn nhận xét Phan Như Thảo béo, già khi ngồi bên cạnh con gái trông giống như hai bà cháu. Trước đó, cựu người mẫu cũng gây tranh cãi khi xuất hiện tại một sự kiện với vẻ ngoài phát tướng, mũm mĩm.

Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi chân dài gốc Cà Mau không còn sở hữu thân hình thon thả gợi cảm ngày nào. Thậm chí còn có ý kiến công kích đầy ác ý về thân hình của bà mẹ một con.

Tháng 8/2021, Phan Như Thảo khiến dân mạng "mắt chữ O, miệng chữ A" khi xuất hiện với vẻ ngoài khá thon gọn. Theo chia sẻ, chân dài 8X giảm được 6kg trong hơn 1 tháng.

Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ - Ảnh 7

Từng bị chê vừa béo vừa già, Phan Như Thảo khoe ảnh eo thon dáng gọn, ai nhìn cũng phải trầm trồ - Ảnh 8

Thành quả tập luyện vào tháng 8 vừa qua của Phan Như Thảo.

Mỗi ngày, bà mẹ trẻ ăn 1 bữa cơm, còn lại là thực phẩm ăn kiêng như cháo yến mạch, trái cây, nước hoa quả... Đặc biệt, lần giảm cân này của Phan Như Thảo nhận được sự ủng hộ từ ông xã.

Cựu vlogger An Nguy tiết lộ tình trạng mẹ bỉm nào cũng gặp phải sau khi sinh con

Cựu vlogger An Nguy tiết lộ tình trạng mẹ bỉm nào cũng gặp phải sau khi sinh con

Theo lời An Nguy, cô bị rụng tóc nghiêm trọng, đẻ xong gội đầu "tóc rụng một nùi".

Xem thêm
Từ khóa:   phan như thảo phan như thảo giảm cân phan như thảo giảm 11 kg

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36