Cựu vlogger An Nguy tiết lộ tình trạng mẹ bỉm nào cũng gặp phải sau khi sinh con

"Hồi đẻ xong, tôi 60 kg. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình lên được 60 kg. Hồi học cấp 3 tôi chỉ 45 kg không bao giờ tăng. Nhưng bây giờ tôi đã giảm được 3 kg rồi, dần dần tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cách giảm cân", An Nguy chia sẻ.

An Nguy cho biết, sau khi sinh con được 3 tháng, cô bị rụng tóc nghiêm trọng, đẻ xong tóc rụng liên tục. Tới thời điểm hiện tại, người đẹp 8X đã dần cải thiện được tình trạng rụng tóc. Không những thế, cô cũng đang cố gắng lấy lại vóc dáng như xưa.

Cô từng chia sẻ vấn đề rụng tóc trước đó.

Trước đó, An Nguy cũng chia sẻ tình trạng rụng tóc sau sinh của cô khá trầm trọng. Tóc rụng rất nhiều sau khi gội đầu.

Vì lần đầu làm mẹ, cô không tiếc tiền mua sắm cho con: "Đây là lần đầu tiên làm mẹ nên tôi không tiếc gì cả, mua rất nhiều đồ cho con. Tôi ‘tàu ngầm’ ở rất nhiều group mẹ bỉm sữa và xem vlog của các YouTuber chia sẻ về chuyện làm mẹ và mua theo những gì người ta khuyên. Có nhiều món đồ tôi cần nhưng cũng có nhiều đồ tôi không cần dùng đến, mua về xong rất tiếc tiền".

Vlogger không ngại tiết lộ cách chăm con của mình với các bà mẹ khác: "Tôi hút sữa, cho em bé bú bình hoàn toàn. Bay ăn sữa mẹ kết hợp với sữa công thức để cho mẹ có nhiều thời gian làm những việc cần thiết như ra đường mua đồ. Lý do thứ nhất là vì tôi rất kỹ tính nên mua gì con phải tự ra mua. Bây giờ tất cả mọi người ở nhà đều có thể cho Bay ăn được chứ không cần đến tôi. Làm thế để tôi sẽ đỡ stress và có thời gian lo cho bản thân hơn.Lý do thứ 2 là tôi biết chính xác Bay ăn được bao nhiêu trong ngày. Hồi tôi mới đẻ, trong điện thoại tôi có ghi chú, ghi rõ ngày giờ ăn thế nào. Điện thoại chỉ lưu trữ giờ ăn ngủ và ảnh của con.

Tôi cũng nói với mọi người luôn là con ăn được bao nhiêu thì ăn, không phải ép, miễn là con vẫn phát triển bình thường là được".

An Nguy từng là một trong những nữ vlogger đình đám ở Việt Nam. Tháng 2 vừa qua, cô đón con gái đầu lòng với người yêu đồng giới Alex. Sau khi sinh con, An Nguy sống tại Mỹ. Người đẹp khá kín tiếng trong cuộc sống đời thường.