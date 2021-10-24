Cựu vlogger An Nguy tiết lộ tình trạng mẹ bỉm nào cũng gặp phải sau khi sinh con

Hậu trường 24/10/2021 18:22

Theo lời An Nguy, cô bị rụng tóc nghiêm trọng, đẻ xong gội đầu "tóc rụng một nùi".

Mới đây, cựu vlogger An Nguy đăng tải đoạn clip chia sẻ về những thay đổi hiện tại và cách cô chăm sóc con gái 8 tháng tuổi trên kênh YouTube cá nhân.

Cựu vlogger An Nguy tiết lộ tình trạng mẹ bỉm nào cũng gặp phải sau khi sinh con - Ảnh 1
An Nguy và con gái đầu lòng.

 

An Nguy cho biết, sau khi sinh con được 3 tháng, cô bị rụng tóc nghiêm trọng, đẻ xong tóc rụng liên tục. Tới thời điểm hiện tại, người đẹp 8X đã dần cải thiện được tình trạng rụng tóc. Không những thế, cô cũng đang cố gắng lấy lại vóc dáng như xưa.

"Hồi đẻ xong, tôi 60 kg. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình lên được 60 kg. Hồi học cấp 3 tôi chỉ 45 kg không bao giờ tăng. Nhưng bây giờ tôi đã giảm được 3 kg rồi, dần dần tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cách giảm cân", An Nguy chia sẻ.

Cựu vlogger An Nguy tiết lộ tình trạng mẹ bỉm nào cũng gặp phải sau khi sinh con - Ảnh 2
Cô từng chia sẻ vấn đề rụng tóc trước đó.

 

Trước đó, An Nguy cũng chia sẻ tình trạng rụng tóc sau sinh của cô khá trầm trọng. Tóc rụng rất nhiều sau khi gội đầu.

Vì lần đầu làm mẹ, cô không tiếc tiền mua sắm cho con: "Đây là lần đầu tiên làm mẹ nên tôi không tiếc gì cả, mua rất nhiều đồ cho con. Tôi ‘tàu ngầm’ ở rất nhiều group mẹ bỉm sữa và xem vlog của các YouTuber chia sẻ về chuyện làm mẹ và mua theo những gì người ta khuyên. Có nhiều món đồ tôi cần nhưng cũng có nhiều đồ tôi không cần dùng đến, mua về xong rất tiếc tiền".

Vlogger không ngại tiết lộ cách chăm con của mình với các bà mẹ khác: "Tôi hút sữa, cho em bé bú bình hoàn toàn. Bay ăn sữa mẹ kết hợp với sữa công thức để cho mẹ có nhiều thời gian làm những việc cần thiết như ra đường mua đồ. Lý do thứ nhất là vì tôi rất kỹ tính nên mua gì con phải tự ra mua. Bây giờ tất cả mọi người ở nhà đều có thể cho Bay ăn được chứ không cần đến tôi. Làm thế để tôi sẽ đỡ stress và có thời gian lo cho bản thân hơn.Lý do thứ 2 là tôi biết chính xác Bay ăn được bao nhiêu trong ngày. Hồi tôi mới đẻ, trong điện thoại tôi có ghi chú, ghi rõ ngày giờ ăn thế nào. Điện thoại chỉ lưu trữ giờ ăn ngủ và ảnh của con.

Tôi cũng nói với mọi người luôn là con ăn được bao nhiêu thì ăn, không phải ép, miễn là con vẫn phát triển bình thường là được".

Cựu vlogger An Nguy tiết lộ tình trạng mẹ bỉm nào cũng gặp phải sau khi sinh con - Ảnh 3

Cựu vlogger An Nguy tiết lộ tình trạng mẹ bỉm nào cũng gặp phải sau khi sinh con - Ảnh 4

Cựu vlogger An Nguy tiết lộ tình trạng mẹ bỉm nào cũng gặp phải sau khi sinh con - Ảnh 5

An Nguy từng là một trong những nữ vlogger đình đám ở Việt Nam. Tháng 2 vừa qua, cô đón con gái đầu lòng với người yêu đồng giới Alex. Sau khi sinh con, An Nguy sống tại Mỹ. Người đẹp khá kín tiếng trong cuộc sống đời thường. 

U40, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều trẻ đẹp không kém các cháu 2k

U40, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều trẻ đẹp không kém các cháu 2k

Cựu người mẫu Đào Lan Phương sở hữu thân hình gợi cảm khiến nhiều cô gái trẻ phải ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   an nguy an nguy tóc rụng sau sinh an nguy tăng cân sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36