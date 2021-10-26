Hãng gương 200 triệu có động thái này sau khi Ngọc Trinh 'mặt dày' tag thêm lần 2

Hậu trường 26/10/2021 17:08

Bị nghi mua gương mới chính hãng thay thế gương cũ, cuối cùng Ngọc Trinh cũng có câu trả lời cho người hâm mộ.

Hôm qua (25/10), Ngọc Trinh gây bão mạng xã hội khi đăng tải bộ ảnh để ngực trần khoe dáng bên chiếc gương thị phi. Không những thế, "nữ hoàng nội y" còn mặt dày tag thêm tên thương hiệu hãng gương lần 2.

Hãng gương 200 triệu có động thái này sau khi Ngọc Trinh 'mặt dày' tag thêm lần 2 - Ảnh 1
Ngọc Trinh bên chiếc gương được cho là mua mới là hàng chính hãng.

 

Ngay sau đó, cư dân mạng chia thành nhiều luồng dư luận: Bên thì tò mò rằng lần này Ngọc Trinh không biết có dùng gương thật hay không mà dám "liều mạng" tag thẳng tên hãng vào lần nữa. Phía còn lại đặt ra nghi vấn sau khi bị hãng gương bóc phốt hàng "pha kè", chân dài sinh năm 1989 đã mua lại chiếc gương mới hàng "real" nên mới dán tag hãng gương vào lần 2.

Đến ngày 26/10, Phía công ty Italian Atelier - đại diện thương mại của nhiều thương hiệu nội thất cao cấp tại châu Âu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Poltronova đã có câu trả lời cho cư dân mạng.

Hãng gương 200 triệu có động thái này sau khi Ngọc Trinh 'mặt dày' tag thêm lần 2 - Ảnh 2
Hãng gương share bài của Ngọc Trinh khẳng định đây là hàng thật.

 

Cụ thể, sau khi được Ngọc Trinh tag lần 2, Hãng Poltronova share bài đăng Ngọc Trinh bên chiếc gương 200 triệu đồng. Về phía Ngọc Trinh, cô cũng nhanh nhẹn chia sẻ lại và gửi lời cảm ơn đến hãng. Điều này chứng minh, gà nhà Vũ Khắc Tiệp đã mua mới chiếc gương hàng auth.

Về phía cư dân mạng, dù Ngọc Trinh mua một chiếc gương mới chính hãng thay thế thì đa phần mọi người vẫn cho rằng cô nàng khá "quê" sau sự cố này.

Hãng gương 200 triệu có động thái này sau khi Ngọc Trinh 'mặt dày' tag thêm lần 2 - Ảnh 3

Ngọc Trinh cũng nhanh tay share lại bức ảnh.

Hãng gương 200 triệu có động thái này sau khi Ngọc Trinh 'mặt dày' tag thêm lần 2 - Ảnh 4

Phản ứng của cư dân mạng.

Trước đó, Ngọc Trinh bị chính hãng gương này bóc phốt mua gương "phake" vì màu sắc của chiếc gương không hề giống hàng thật mặc dù chân dài tag cả tên hãng vào trong ảnh check-in.

Phía công ty Italian Atelier - đại diện thương mại của nhiều thương hiệu nội thất cao cấp tại châu Âu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Poltronova đã lên tiếng về nghi vấn dùng hàng nhái này của Ngọc Trinh: "Italian Atelier chưa từng nhận được yêu cầu đặt hàng của nhân vật trên. Đại diện Poltronova cho biết họ chưa từng sản xuất chiếc gương với màu sắc lệch chuẩn như vậy".

Hãng gương 200 triệu có động thái này sau khi Ngọc Trinh 'mặt dày' tag thêm lần 2 - Ảnh 5
Chiếc gương đầu tiên bị bóc mẽ hàng "fake"

Hãng gương 200 triệu có động thái này sau khi Ngọc Trinh 'mặt dày' tag thêm lần 2 - Ảnh 6

Chiếc gương uốn lượn màu trắng, có đèn màu hồng là item gây sốt trên thế giới trong suốt thời gian qua. Đây là thiết kế của hãng nội thất Ý Poltronova có giá không hề rẻ từ 200 - 300 triệu đồng.

Chiếc gương đặc biệt này được Jisoo (BLACKPINK), Joy (Red Velvet), Bella Hadid... cùng nhiều fashionista lăng-xê nhiệt tình. Cũng chính món đồ này khiến Ngọc Trinh vướng phải ồn ào dùng hàng nhái.

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