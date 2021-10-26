Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi

Hậu trường 26/10/2021 17:24

Để tránh bị cư dân mạng khó tính chê trách, soi mói, Lệ Quyên liền nói 1 câu nhằm thể hiện rõ thái độ.

Từ khi công khai hẹn hò với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên thường trở thành tâm điểm chú ý bị dân mạng công kích vì sự chênh lệch tuổi tác hay chê trách vì ăn mặc táo bạo. Thậm chí, có lần nữ ca sĩ còn bị soi việc "thả rông" xuống phố. Một số người kém duyên còn vào tận trang cá nhân của cô chỉ để mỉa mai và phán xét vô cùng tiêu cực vì gu thời trang ngày càng trẻ trung, gợi cảm.

Trên mạng xã hội, không khó để tìm những hình ảnh "nữ hoàng phòng trà" ăn vận sexy, tạo dáng khoe body đâu đấy "căng đét". Dẫu vậy nhưng đã 7749 lần Lệ Quyên phải lên tiếng đáp trả antifan vì bị mỉa mai về phong cách ăn mặc. 

Chiều 26/10, Lệ Quyên lại gây bão mạng xã hội khi diện bộ váy ngắn cũn cỡn, đã thế còn uốn éo tạo dáng cực gắt, khoe trọn đường cong nóng bỏng. Tránh bị soi mói, chê trách, nữ ca sĩ liền rào trước nói một câu thể hiện rõ thái độ: "Cái váy có vẻ hơi ngắn nhỉ, thế nhưng nhìn kỹ lắm mà không hở cái gì mới đau".

Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi - Ảnh 1
Bức ảnh mới của Lệ Quyên.

 

Trước đó, khi bị chê là "bà cô ăn vận nửa mùa", Lệ Quyên liền đáp trả: "Các bạn trẻ hở *** để chụp hình thôi, chứ bình thường mặc ra đường mặc vậy nè, nói cho to mà có biết cái gì đâu, điên à".

Vào hồi tháng 9/2021, Lệ Quyên từng bị antifan chỉ trích khi đăng loạt ảnh khoe vòng 3 ở siêu thị. Ngay sau đó, "nữ hoàng phòng trà" đã nổi cơn thịnh nộ, thậm chí còn đòi tát antifan vì hỗn láo.

Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi - Ảnh 2

Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi - Ảnh 3

Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi - Ảnh 4

Bạn gái Lâm Bảo Châu nhiều lần bị chê trách vì phong cách ăn mặc. 

Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi - Ảnh 5

Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi - Ảnh 6

Từ ngày yêu tình trẻ, Lệ Quyên như được "hồi xuân".

Bị cà khịa "bà già vớ được trai đẹp", Lệ Quyên "vỗ mặt" không kiêng nể nhưng Lâm Bảo Châu lại ngó lơ

Bị cà khịa "bà già vớ được trai đẹp", Lệ Quyên "vỗ mặt" không kiêng nể nhưng Lâm Bảo Châu lại ngó lơ

Nhiều lần bị "cà khịa" vì yêu trai trẻ, tuy nhiên lần này Lệ Quyên lên tiếng đáp trả anti-fan trong khi đó động thái của Lâm Bảo Châu khiến nhiều người tò mò.

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