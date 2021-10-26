Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi

Từ khi công khai hẹn hò với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên thường trở thành tâm điểm chú ý bị dân mạng công kích vì sự chênh lệch tuổi tác hay chê trách vì ăn mặc táo bạo. Thậm chí, có lần nữ ca sĩ còn bị soi việc "thả rông" xuống phố. Một số người kém duyên còn vào tận trang cá nhân của cô chỉ để mỉa mai và phán xét vô cùng tiêu cực vì gu thời trang ngày càng trẻ trung, gợi cảm.

Trên mạng xã hội, không khó để tìm những hình ảnh "nữ hoàng phòng trà" ăn vận sexy, tạo dáng khoe body đâu đấy "căng đét". Dẫu vậy nhưng đã 7749 lần Lệ Quyên phải lên tiếng đáp trả antifan vì bị mỉa mai về phong cách ăn mặc.