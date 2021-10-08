Bị cà khịa "bà già vớ được trai đẹp", Lệ Quyên "vỗ mặt" không kiêng nể nhưng Lâm Bảo Châu lại ngó lơ

Hậu trường 08/10/2021 11:58

Nhiều lần bị "cà khịa" vì yêu trai trẻ, tuy nhiên lần này Lệ Quyên lên tiếng đáp trả anti-fan trong khi đó động thái của Lâm Bảo Châu khiến nhiều người tò mò.

Từ khi công khai hẹn hò với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên thường trở thành tâm điểm chú ý bị dân mạng công kích vì sự chênh lệch tuổi tác. Một số người kém duyên còn vào tận trang cá nhân của cô chỉ để mỉa mai và phán xét vô cùng tiêu cực. 

Về phía Lệ Quyên, cô thường bị anti-fan tràn vào trang cá nhân buông những lời kém duyên như "già rồi nên tha cho Lâm Bảo Châu đi lấy vợ", "bỏ chồng nuôi trai".... Với Lâm Bảo Châu, chàng mẫu trẻ điển trai cũng vướng nhiều thị phi như bị nói "ăn bám", "cặp máy bay để đào mỏ"....

Bị cà khịa 'bà già vớ được trai đẹp', Lệ Quyên 'vỗ mặt' không kiêng nể nhưng Lâm Bảo Châu lại ngó lơ - Ảnh 1

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu.

Mới đây, cặp đôi lại tiếp tục trở thành tâm điểm bị anti-fan công kích. Sự việc bắt nguồn từ khoảnh khắc chào mùa thu Hà Nội của Lâm Bảo Châu trên trang cá nhân.

Giữa những lời khen ngoại hình, một bình luận gây chú ý. Cụ thể, người này hỏi khó diễn viên họ Lâm: "Đẹp trai quá mà sao lại yêu lấy bà già đang hồi xuân vậy bạn?". Mặc dù bị khiêu khích nhưng Lâm Bảo Châu lại ngó lơ, không bận tâm. Tuy nhiên, Lệ Quyên lại quyết không buông tha và gay gắt đáp trả.

Bị cà khịa 'bà già vớ được trai đẹp', Lệ Quyên 'vỗ mặt' không kiêng nể nhưng Lâm Bảo Châu lại ngó lơ - Ảnh 2

Lâm Bảo Châu khoe ảnh chào thu...

Bị cà khịa 'bà già vớ được trai đẹp', Lệ Quyên 'vỗ mặt' không kiêng nể nhưng Lâm Bảo Châu lại ngó lơ - Ảnh 3

Màn đáp trả của Lệ Quyên.

"Em nhìn xem em xách dép cho chị có xứng không? Nếu em mê bạn ý đẹp thì cứ ngắm và nuốt nước miếng, không ai cấm đâu. Tự nhiên động đến chị chi vậy? Mà chị bảo này, không đẹp lại vô duyên nữa coi như đời em chả còn gì, khổ thân", cô viết. 

Cùng với bình luận, Lệ Quyên đính kèm hình ảnh sexy, trẻ trung của bản thân nhằm "khích tướng" đối phương. 

Bị cà khịa 'bà già vớ được trai đẹp', Lệ Quyên 'vỗ mặt' không kiêng nể nhưng Lâm Bảo Châu lại ngó lơ - Ảnh 4

Bị cà khịa 'bà già vớ được trai đẹp', Lệ Quyên 'vỗ mặt' không kiêng nể nhưng Lâm Bảo Châu lại ngó lơ - Ảnh 5

Nhiều người thừa nhận, Lệ Quyên đang "hồi xuân" ngày càng trẻ đẹp hơn. 

Lệ Quyên khoe hình ảnh bên trong căn bạch dinh mới tại Sài Gòn, là tổ ấm xây dựng hạnh phúc cùng tình trẻ?

Lệ Quyên khoe hình ảnh bên trong căn bạch dinh mới tại Sài Gòn, là tổ ấm xây dựng hạnh phúc cùng tình trẻ?

Bên trong căn biệt thự mới của Lệ Quyên chất đầy nội thất sang chảnh, đang trên đà hoàn thiện những bước cuối cùng.

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