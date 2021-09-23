Lệ Quyên dạo gần đây: Chăm khoe ảnh cùng tình trẻ và rất hay diện đồ 'quên' cả nội y

Nhiều người nhận xét nữ ca sĩ Lệ Quyên đang 'hồi xuân' một cách ngoạn mục.
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Nhắc đến Lệ Quyên, ngoài danh xưng "nữ hoàng phòng trà" thì mọi người còn biết đến cô với đặc điểm là nữ ca sĩ "chịu chơi" hàng đầu showbiz Việt.
Bên cạnh những bộ sưu tập hàng hiệu cực khủng, giọng ca "Giấc mơ có thật" còn khiến cho khán giả phải "lóa mắt" với phong cách thời trang ngày càng thăng hạng. Trong đó, điều mà dân mạng để ý kể từ khi công khai yêu tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên hầu như "nói không" với nội y vô cùng quyến rũ.
Không thể phủ nhận vóc dáng của nữ ca sĩ Lệ Quyên giờ đây cũng "chặt chém" không kém mỹ nhân Vbiz nào. Số đo 3 vòng chuẩn chỉnh, nhất là vòng 1 căng tròn khiến cô không thể không khoe.
Lệ Quyên khéo léo lựa chọn những chiếc áo, đầm với họa tiết cắt xẻ mạnh phần ngực, đặc biệt là áp dụng mốt "quên" nội y quyến rũ nhưng không kém phần táo bạo.
Dù phong cách hiện tại của nữ ca sĩ gặp nhiều ý kiến trái chiều, thế nhưng không ít khán giả cho rằng còn đẹp thì còn khoe và ủng hộ sự thay đổi của Lệ Quyên.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV