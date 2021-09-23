Lệ Quyên dạo gần đây: Chăm khoe ảnh cùng tình trẻ và rất hay diện đồ 'quên' cả nội y

Nhắc đến Lệ Quyên, ngoài danh xưng "nữ hoàng phòng trà" thì mọi người còn biết đến cô với đặc điểm là nữ ca sĩ "chịu chơi" hàng đầu showbiz Việt.

Bên cạnh những bộ sưu tập hàng hiệu cực khủng, giọng ca "Giấc mơ có thật" còn khiến cho khán giả phải "lóa mắt" với phong cách thời trang ngày càng thăng hạng. Trong đó, điều mà dân mạng để ý kể từ khi công khai yêu tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên hầu như "nói không" với nội y vô cùng quyến rũ.