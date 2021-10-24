Ngọc Trinh đẹp 'nao lòng' trong hậu trường nhưng gây 'lú' với vòng 1 'lên bổng xuống trầm' khi diện thiết kế cổ V, VĐM vội 'đỏ mắt' tìm hộ 'cặp tuyết lê' năm nào

Ngọc Trinh gây "lú" với vòng 1 "lên bổng xuống trầm" khi diện thiết kế cổ V khiến CĐM vội vàng tìm hộ 'cặp tuyết lê' năm nào.

Nổi tiếng là "nữ hoàng nội y" sở hữu body căng đét, 3 vòng hút mắt, Ngọc Trinh từ trước đến nay vẫn giữ vững phong độ trên "đấu trường" nhan sắc của showbiz Việt.

Nhan sắc đỉnh của chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không ít lần mỹ nhân gốc Trà Vinh gây tranh cãi vì vẻ bề ngoài, nhất là vòng một lên xuống thất thường khiến nhiều người "hốt hoảng" đỏ mắt tìm lý do.

Ngọc Trinh nhiều lần khiến CĐM đỏ mắt tìm vòng 1 - Ảnh: Internet

Mới đây, trong 1 clip hậu trường của buổi chụp ảnh, Ngọc Trinh khoe visual đỉnh, gương mặt xinh hết nấc với làn da sáng "đã thành thương hiệu" của chân dài. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý chính là vòng 1 lép kẹp của Ngọc Trinh. Nguyên nhân chính là chiếc váy cổ V sâu phản chủ mà Ngọc Trinh đang mặc khiến vòng 1 của nữ hoàng nội y chẳng khác nào "màn hình phẳng", chẳng còn vẻ "đồi núi trập trùng như bao ngày".

Chân dài Venus gây lú bởi vòng một lép kẹp - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên nhìn tổng thể mới biết, mỹ nhân "ruột" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp vẫn khiến dân tình đổ đứ đừ vì nhan sắc xinh đẹp miễn bàn.

Mỹ nhân gốc Trà Vinh nổi tiếng xưa nay bởi body siêu thực, vòng một căng tràn sức sống - Ảnh: Internet

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