Loạt 'phú bà' showbiz Việt đọ dáng cùng 'xế hộp' màu hồng: Ngọc Trinh có bị 'lép vế' trước nhân vật này?

Những sao nữ nổi tiếng này đều có một điểm chung là rất thích xe màu hồng, đặc biệt là Ngọc Trinh.

Thời gian qua, MXH Việt xôn xao với loạt những chiếc "xế hộp" tiền tỷ màu hồng của nhiều sao nữ Việt. Cùng điểm qua xem chủ nhân của chúng là ai nhé! Nhân vật đầu tiên được nhắc đến chính là Ngọc Trinh. "Nữ hoàng nội y" luôn biết cách khiến mọi người chú ý khi sở hữu những món đồ có giá trị "siêu khủng". Trong đó, chiếc xe sang tiền chục tỷ màu hồng khiến cho mọi người liên tục bàn tán.

Chiếc xe từng 'gây sốt' một thời của 'nữ hoàng nội y'. Nhắc đến chiếc xe này không thể không kể đến Lily Chen, người được cho là "tình địch Ngọc Trinh". Bởi vì thời điểm Lily Chen khoe chiếc xe sang màu hồng này trên MXH thì cũng là lúc netizen đồn ầm cô và "nữ hoàng nội y" yêu cùng một vị đại gia. Dù Lily Chen đã một mực phủ nhận tin đồn trên nhưng ấn tượng về chiếc xe màu hồng này thì không thể xóa nhòa. 'Tình địch Ngọc Trinh' cũng từng tậu một chiếc xe y hệt. Hoa hậu Phạm Hương cũng từng "gây sốt" với chiếc xe sang màu hồng nổi bật. Được biết mẫu xe này có giá khoảng 2, 5 tỷ đồng.

Ca sĩ Thanh Thảo cùng từng "gây sốc" với chiếc xế hộp màu hồng giá từ 3 -7 tỷ đồng. Dẫu biết Thanh Thảo giàu có nhưng nhiều người vẫn không ngờ cô nàng chịu chơi đến vậy. Hotgirl/diễn viên Sam là một trong những mỹ nhân Việt "đam mê" màu hồng. Cô nàng từng khiến netizen "choáng" với chiếc xe sang giá 7 tỷ đồng cực sành điệu. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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