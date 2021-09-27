Chị gái Ngọc Trinh bất ngờ khoe ảnh 'kèn cựa' nhan sắc, vòng 1 'khủng' liệu có bị 'lép vế' trước cô em?

Hậu trường 27/09/2021 17:18

Hình ảnh mới nhất được chị gái Ngọc Trinh đăng tải trên trang cá nhân ngay lập tức nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Ngày hôm nay (27/9), chị gái Ngọc Trinh bất ngờ đăng ảnh cùng em gái. Chuyện gì đây?

Chị gái Ngọc Trinh bất ngờ khoe ảnh 'kèn cựa' nhan sắc, vòng 1 'khủng' liệu có bị 'lép vế' trước cô em? - Ảnh 1

Thực tế hôm nay là sinh nhật của "nữ hoàng nội y" nên chị gái đăng ảnh để nói lời yêu thương với cô em của mình. Cô viết: "Happy birthday em gái yêu dấu bé nhỏ 18 tuổi của chị thật nhiều sức khoẻ, bình an và hạnh phúc. Thương em nhắm nhắm".

Chị gái Ngọc Trinh bất ngờ khoe ảnh 'kèn cựa' nhan sắc, vòng 1 'khủng' liệu có bị 'lép vế' trước cô em? - Ảnh 2

Có vẻ chị gái Ngọc Trinh đăng ảnh cũ thế nhưng dân mạng vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của hai chị em. Đông đảo bình luận cho rằng nhà của "nữ hoàng nội y" có gen trội khi cả cô chị lẫn cô em đều có vẻ ngoài xinh đẹp. Bên cạnh thân hình nóng bỏng của Ngọc Trinh thì chị gái cũng không hề kém cạnh.

Chị gái Ngọc Trinh bất ngờ khoe ảnh 'kèn cựa' nhan sắc, vòng 1 'khủng' liệu có bị 'lép vế' trước cô em? - Ảnh 3

Trước đó, khán giả giả đã được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc lẫn body của chị gái "nữ hoàng nội y" khi cả gia đình đang tụ họp tại ngôi biệt thự 50 tỷ. Thời điểm đó, netizen cũng "phát sốt" trước vòng 1 của chị gái Ngọc Trinh, mọi người đều cho rằng nhan sắc không hề "lép vế" so với cô em nổi tiếng.

Chị gái Ngọc Trinh bất ngờ khoe ảnh 'kèn cựa' nhan sắc, vòng 1 'khủng' liệu có bị 'lép vế' trước cô em? - Ảnh 4 

Hiện tại có lẽ vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên hai chị em chưa có cơ hội gặp gỡ. Khán giả mong rằng sắp tới cả hai lại đứng chung một khung hình để mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc.

Chị gái Ngọc Trinh bất ngờ khoe ảnh 'kèn cựa' nhan sắc, vòng 1 'khủng' liệu có bị 'lép vế' trước cô em? - Ảnh 5
 Chị gái Ngọc Trinh sở hữu nhan sắc chẳng kém cô em là bao.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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