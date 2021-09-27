Chị gái Ngọc Trinh bất ngờ khoe ảnh 'kèn cựa' nhan sắc, vòng 1 'khủng' liệu có bị 'lép vế' trước cô em?

Thực tế hôm nay là sinh nhật của "nữ hoàng nội y" nên chị gái đăng ảnh để nói lời yêu thương với cô em của mình. Cô viết: "Happy birthday em gái yêu dấu bé nhỏ 18 tuổi của chị thật nhiều sức khoẻ, bình an và hạnh phúc. Thương em nhắm nhắm".

Có vẻ chị gái Ngọc Trinh đăng ảnh cũ thế nhưng dân mạng vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của hai chị em. Đông đảo bình luận cho rằng nhà của "nữ hoàng nội y" có gen trội khi cả cô chị lẫn cô em đều có vẻ ngoài xinh đẹp. Bên cạnh thân hình nóng bỏng của Ngọc Trinh thì chị gái cũng không hề kém cạnh.

Trước đó, khán giả giả đã được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc lẫn body của chị gái "nữ hoàng nội y" khi cả gia đình đang tụ họp tại ngôi biệt thự 50 tỷ. Thời điểm đó, netizen cũng "phát sốt" trước vòng 1 của chị gái Ngọc Trinh, mọi người đều cho rằng nhan sắc không hề "lép vế" so với cô em nổi tiếng.